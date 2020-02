Super Bowl 2020: los 5 peores shows de medio tiempo según el público

Este 2 de febrero, se llevara a cabo el Super Bowl LIV, y este evento es ideal para que los artistas muestren todo su talento y sus mejores éxitos, ya que las audiencias superan los 100 millones de espectadores, haciendo que sea la promoción, el principal motivador de estos cantantes, como lo obtuvo Katy Perry con 118.5 millones, Coldplay con 115.5 millones, Bruno Mars con 115.3 millones y Lady Gaga 111.3 millones.

Pero para algunos, el tener tantos ojos juzgandolos no ha sido lo mejor, ya que sus presentaciones dejaron mucho de desear a las masas, haciéndolos pertenecer a esta lista de los peores shows de medio tiempo del Super Bowl.

Janet Jackson y Justin Timberlake

En el puesto número 5 tenemos a uno de los momentos más bochornosos y escandalosos de la historia del Super Bowl: La presentación de Janet Jackson y Justin Timberlake en el 2004, en el cual la cantante se encontraba cantando la parte final de "Rock your body" cuando a Justin Timberlake se le ocurrió arrancarle parte del escote de la cantante dejando ver su pezón, causando que las luces del estadio se apagaron rápidamente y dejando un mal sabor de boca a los organizadores y a los fans, quienes se disgustaron por la falta de coherencia entre las declaraciones de Janet y Justin, quienes alegaban no que no fue intencional.

Red Hot Chilli Peppers y Bruno Mars

El cuarto puesto se lo lleva Red Hot Chilli Peppers y Bruno Mars, quienes en 2014, engañaron a todos los asistentes y televidentes al presentarse con los instrumentos desconectados, perdiendo toda la credibilidad. A pesar de ser un show muy completo con Bruno Mars como acto principal, este acontecimiento hundo esta presentación, entre las peores.

Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias y Toni Braxton

Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias y Toni Braxton en el 2000, se llevan el tercer lugar entre lo peor del Super Bowl, gracias a que lograron aburrir a la mayoría de los espectadores. Este show quien estuvo a cargo del imperio Disney, se caracterizó por la presencia de excesivas cursilerías y canciones de reflexión sobre sobre la tierra, el futuro y la diversidad. Este tema siendo de suma importancia, no fue presentado de la manera correcta en este show y lo único que logró fue ahuyentar a las masas.

Justin Timberlake

Justin Timberlake aparece de nuevo en la lista, ahora en el puesto número dos, con su presentación del 2018 en el super bowl, en la que trato de enmendar sus errores del pasado pero falló en el intento. Un show plano, sin sorpresas en donde solo vimos a Justin en lo que parecía un videoclip más de cualquier canción sin éxito. Sin duda decepcionante.

Disney’s Small World

Y en el primer puesto tenemos a: Disney’s Small World de 1991, en donde la empresa trato de hacer un espectáculo lleno de magia y amor, pero terminaron teniendo una presentación tachada de sexista, por canción que contenía una frase que podía entenderse de muchas maneras.

“Tienes que ser un héroe del fútbol americano para juntarte con las chicas bonitas. Tienes que lograr un touchdown… si quieres tener a una belleza que cuidar”. Fue la frase que llevó al show a lo peor del super bowl, sin duda el fuerte de Disney no son este tipo de presentaciones.

