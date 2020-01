Super Bowl 2020: Shakira recibe burlas por su “sencillo outfit” junto a JLo

No nos cabe duda que Jennifer López y Shakira tienen un vozarrón digno de admirar, y no cualquier cantante tiene, además de potencia vocal, el carisma, sensualidad, y ritmo que tienen ambas cantantes.

No es sorpresa que, a pesar de que existe una presunta “rivalidad” entre Jennifer Lopez y Shakira, hayan sido elegidas para el medio tiempo del Super Bowl, donde, por cierto, han asegurado que defenderán el toque latino que portan las dos.

Sin embargo, este jueves 30 de Enero, Shakira fue víctima de varias críticas y memes por utilizar un outfit no tan “Ad hoc” para las entrevistas del super bowl, y los fanáticos aseguran que fue opacada totalmente por Jennifer Lopez, quien lució un atuendo espectacular.

Se comen viva a Shakira

Shakira fue víctima de las críticas después de que se viralizó una foto en la que aparece con un outfit muy sencillo, en donde aparece con unos pantalones negros, rotos de las rodillas, una blusa sencilla de flores, y el cabello suelto y despeinado.

El problema no es tanto el outfit sencillo de Shakira, pues ella siempre ha sido así, sino que la comprometida situación se dio cuando posó junto a Jennifer López quien llevaba el cabello planchado, un crop top blanco que hacía juego con sus pantalones y que dejaba ver el abdomen plano y los mejores atributos de la intérprete de “Waiting for the night”.

Eso sí, los verdaderos fans de Shakira defendieron a la cantante a toda costa pues aseguran que un outfit no define su calidad vocal, y la verdad es que tienen razón.

Será este domingo 2 de febrero cuando podamos ver a Shakira y Jennifer Lopez dándolo todo en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, mismo dia que tambien cumple años la cantante colombiana.

