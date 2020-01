Super Bowl 2020: Facundo ofrece ser mesero de Marc Anthony si lo invita a su palco

Facundo fue vetado del Super Bowl en 2019 después de llevarle a una serenata al mismo Tom Brady durante una conferencia de prensa de la NFL, por lo que ahora debe “rogar” a otras personas por una invitación al juego, en este caso Marc Anthony.

En redes sociales, Facundo publicó un vídeo en el que le ruega al cantante Marc Anthony por una invitación a su palco para el Super Bowl 2020, cuyo show de medio tiempo estará a cargo de la ex- esposa del intérprete, Jennifer López.

“Seré tu mesero [...] ir contigo al super bowl es lo único que quiero”, escribió Facundo en la descripción del vídeo.

Amigo @MarcAnthony #tiraParoDamePalco

Seré tu mesero, tu maximo payolero y si vas al baño tu sacudidero, ir contigo al superbowl es lo único que quiero pic.twitter.com/EhsV9fUAYu — Facundo (@facufacundo) January 29, 2020

“¿Qué pasa Marc Anthony?, seguro no me conoces pero yo a ti sí, de hecho soy tu máximo payolero, he puesto todas tus canciones en el radio, me ha costado casi mi trabajo defender la salsa, tu estilo, tu flow, y ahora me tienes que pagar. ¿Cómo? Invitándome a tu palco Marc”, expresa Facundo en los primeros segundos de su vídeo.

El vídeo mensaje logró causar un impacto entre los seguidores de Facundo, quienes le han escrito a Marc Anthony para que invite al comediante a su palco del Super Bowl 2020.

No seas mala onda ayuda a un amigo @facufacundo lo merece!!! #tiraParoDamePalco @MarcAnthony las risas con el no te faltarán!! Te vas a divertir con él y lo sabes ese güey te va a ser feliz con sus ocurrencias ya lo verás �� #SuperBowlLIV — Dany Elizaldy������ (@DanyElizaldy) January 29, 2020

Facundo vetado del Super Bowl

Facundo no puede acudir por su cuenta al Super Bowl 2020 después de que NFL lo vetará, así que aprovechó que la ex- esposa de Marc Anthony encabezará el show de medio tiempo para obtener una invitación.

También te puede interesar: Super Bowl 2020: JLo y Shakira harán un homenaje a la cultura latina en su show

“Estoy en Miami, no tengo forma de ver el Super Bowl y pues quiero ser tu amigo, tu compañero de Super Bowl, prometo [...] Puedo ser tu achichincle, limpiarte los zapatos, pero tira paro, dame palco”, dijo el comediante.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana