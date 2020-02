Super Bowl 2020: los 5 mejores shows de medio tiempo según el público

Este domingo 2 de Febrero, se llevara a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, el Super Bowl edición LIV, donde más de 75,000 aficionados disfrutaran de una de los más esperados partidos de fútbol americano de la historia.

Pero este importante evento no solo une a los aficionados al deporte de contacto más famoso del mundo, sino también a los que esperan un entretenimiento de primera con lo mejor de la música, en el show de medio tiempo, el cual será protagonizado en esta ocasión por Shakira y Jennifer López ¿Lograran cumplir las expectativas?

En esta lista, te presentamos las 5 presentaciones más legendarias y aclamadas por el público a lo largo de la historia del Super Bowl:

Michael Jackson

En el puesto número 1, tenemos a la inolvidable presentación de nada más ni nada menos que de Michael Jackson en 1993, la cual sucedió en un momento culmine de su carrera, cuando fue proclamado el “rey del pop” con su disco “Dangerous” el cual fue un éxito a nivel mundial.

Esta presentación se caracterizó por los icónicos pasos del cantante y la locura del público por presenciar tal desborde energía y talento.

Paul McCartney

En el segundo puesto tenemos a Paul McCartney y su presentación del 2005, en la cual se presentó con unos pantalones vaqueros y una camiseta roja con una estrella y consiguió poner en pie a los cerca de 76.000 espectadores con algunas de las canciones más conocidas de los legendarios Beatles. Sin duda un show lleno de nostalgia y buena música.

The Rollings Stones

El tercer puesto lo tiene la polémica presentación del grupo de rock The Rolling Stones, quienes en el intermedio de la cuadragésima edición de la Superbowl habían sido censuradas algunas de sus canciones, y los espectadores, que esperaban ver a un Mick Jagger cantando letra por letra las canciones que han hecho pasar a la historia al grupo, las escucharon en versión recortada. Sin duda un pequeño trago amargo para los seguidores, pero el grupo supo hacer lo mejor y por eso se ganaron posicionar ese espectáculo entre uno de los mejores.

The Black Eyed Peas

Sin duda, los merecedores del cuarto puesto son The Black Eyed Peas, quienes en 2011 encendieron el escenario con sus modernas coreografías, juegos de luces y vestuarios robóticos futuristas. En esta presentación deleitaron todo el público con varios de sus éxitos como “I gotta feeling” y “Where is the love”. Pero se ganaron la histeria del público al invitar a la emblemática estrella del rock, Slash con quienes cantaron “Sweet Child O' Mine” y al famoso cantante Usher, quien demostró sus mejores pasos de baile.

Madonna

En el quinto puesto, tenemos a la reina del pop: Madonna, quien en 2012 dio un giro total a lo que se venía viendo en los shows de medio tiempo, al presentarse en un escenario espectacular con combinaciones de luces que proyectan distintas imágenes según avanzaba el espectáculo. La cantante estuvo acompañada por la agrupación LMFAO, M.I.A., Nicki Minaj, un coro de Gospel y por el cantante Cee Lo Green.

En las menciones honoríficas tenemos al show de medio tiempo de Katy Perry, el cual tiene el récord de audiencia. Y shows como los de Beyoncé y Lady Gaga, que están el corazón de sus más alocados seguidores, al ser de los más producidos y creativos de todos.

