Suicidio de Xavier Ortiz no fue por padecer enfermedad terminal ¡descartado!

Una de las versiones sobre el suicidio de Xavier Ortiz, es que el famoso sería víctima de una enfermedad terminal, y buscaba acabar con eso antes de tiempo. Sin embargo, esto ha sido desmentido, pues ya se tienen los resultados del examen toxicológico, y se encontraba bien de salud.

El 7 de noviembre se cumplirán dos meses de su fallecimiento, por lo que familiares del ex integrante de Garibaldi, fueron los encargados de dar a conocer los resultados de este examen, que sirvió para descartar la versión de la enfermedad terminal.

En ese sentido, fue Carissa de León,ex pareja del fallecido, quien reveló para el programa “De Primera Mano” que los analisis realizados en el cuerpo descartan por completo que hubiera una enfermedad terminal, así que es imporible que estoy haya sido la causa de su suicidio.

“El reporte toxicológico salió completamente limpio. Eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien, de salud salió muy bien. Todas las investigaciones que se hicieron respecto a esos dos temas salieron bien"

Otras posibles razones del suicidio de Xavier Ortiz

Según lo que se ha rumorado en los últimos meses, el ex garibaldi habría tomado la decisión de terminar con su vida, debido a una crisis emocional y económica ocasionada por la pandemia de Coronavirus, pues al separarse de su ex y su hijo, y no poder convivir con ellos, hacía que su realidad fuera muy complicada.

Además tuvo que vender su patrimonio para poder contar con recursos para subsistir a la crisis, pues dejó de dar shows, e incluso intentó meterse al mundo de la venta de equipo de protección médica.

Sin embargo, no todo le salió como esperaba, y al parecer llegó al punto del colapso, decidiendo acabar con su vida, sin avisar a nadie, siendo encontrado el pasado mes de septiembre en su domicilio, ¿Crees que la pandemia haya llevado a Xavier Ortiz esta lamentable muerte?, dinos tu opinión en los comentarios.