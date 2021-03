El cine de superhéroes ha vuelto a su producción normal después del paro que generó la pandemia del COVID-19, pues durante los últimos meses hemos disfrutado de grandes películas como el tan esperado Snyder Cut de la liga de la justicia, el cual fue todo un éxito a pesar de no ser estrenada en cines.

Asimismo, una de las próximas producciones de DC Comics es la nueva entrega de Suicide Squad, también conocido como el escuadrón suicida, cuyo trailer se estrenó hace unos días y nos presentó a la nueva alineación de villanos que conformarán el equipo.

El próximo 6 de agosto la nueva película de Suicide Squad llegará a los cines, y en La Verdad Noticias te hablaremos un poco sobre este inusual equipo de villanos y sobre los nuevos miembros que llegarán, los cuales han resultado bastante interesantes para los fans, ya que algunos harán su debut en el cine.

Suicide Squad, el equipo más famoso de villanos

Suicide Squad: Conoce a los nuevos personajes de la próxima película de DC

El escuadrón suicida es un equipo de súper villanos perteneciente a DC Cómics, el cual fue creado por el artista John Ostrander en el mes de enero de 1987, siendo esta la segunda versión pero la más popular, ya que el equipo fue presentado por primera vez en ‘The brave and the bold #25 en septiembre del año 1959.

Este equipo, también llamado Task Force X, es una agrupación creada por el gobierno de los Estados Unidos, donde todos los integrantes son algunos de los villanos más peligrosos de DC Comics, quienes son enviados a misiones ‘suicidas’, razón por la cual cambian de alineación constantemente.

Con unas bombas en sus cuellos, Amanda Waller, la encargada del Suicide Squad, es quien los controla, dándoles como pago una reducción en sus condenas, aunque en realidad la única forma de salir del escuadrón es la muerte, ya que la mayoría de los miembros cumplen cadenas perpetuas.

La nueva película del Suicide Squad

La nueva película se estrenará muy pronto este año

Después de casi 5 años del lanzamiento de la primera versión del Suicide Squad, el universo cinematográfico de DC estrenó hace unos días el primer avance de la nueva película, la cual nos traerá un nuevo equipo de villanos, quienes le harán frente a amenazas que la liga de la justicia no puede.

Uno de los cambios más grandes que sufrió la película fue la nueva alineación, pues además de los personajes que murieron, otros como Deadshot, interpretado por Will Smith y Enchantress interpretada por Cara Delevigne no regresarán, aunque la protagonista, Harley Quinn, se mantuvo intacta.

Esta nueva versión será dirigida por James Gunn, el famoso cineasta de Marvel responsable de la saga de los Guardianes de la galaxia, y se espera que le de su reconocido toque de estilo a esta nueva película, la cual ha generado muy buenas críticas con el trailer, especialmente por personajes como King Shark.

Los nuevos integrantes de Suicide Squad

La nueva cinta tendrá personajes nunca antes vistos

Como te mencionamos, muy pocos fueron los personajes originales que se mantuvieron en esta película, siendo la principal Harley Quinn, interpretada por la actriz Margot Robbie, la cual resultó ser la villana más popular del equipo e incluso obtuvo su propia película en un spin-off.

BloodSport: Este villano interpretado por Idris Elba será el reemplazo de Deadshot en el equipo, un nombre que han usado varios villanos, siendo Robert Dubois el que aparecerá en la película, no tiene poderes, pero sí habilidades de combate excepcionales, y dispositivos de teletransporte para sus armas.

Peace Maker: Interpretado por el actor y luchador John Cena, este personaje es un pacificador dispuesto a todo con tal de lograr la paz, incluso a matar, desarrollando trastornos mentales de todas las víctimas que mató, creyendo que viven en su casco y le aconsejan, razón por la que nunca se lo quita.

Rick Flag: Probablemente el único miembro que no es un villano, ya que es el líder del escuadrón y es un condecorado militar, regresando para guiar este nuevo equipo después de que su antiguo squad fue casi eliminado en su totalidad.

King Shark: Nanaue, es un híbrido entre humano y tiburón, quién será el reemplazo de Killer Croc como el monstruo de Suicide Squad, siendo el más popular de la nueva alineación debido a su adorable aspecto, a pesar de ser extremadamente violento.

Captain Boomerang: Digger Harkness vuelve en este equipo, interpretado por el actor Jai Courtney, quien junto a Harley Quinn y Rick Flag, son los únicos miembros del equipo original que regresarán en la segunda parte.

Thinker: Un hombre anciano extremadamente débil, pero con una inteligencia suprema, y a través de una serie de dispositivos, puede controlar mentalmente a otras personas para usarlas en los crímenes que comete, en la película hará su debut interpretado por Peter Capaldi.

Los miembros antiguos del Suicide Squad

Algunos villanos no regresarán en la nueva película

Como te lo mencionamos, no todos los villanos de la película regresaron para esta nueva versión, siendo algunos asesinados, mientras que otros fueron retirados del proyecto por diferencias con los actores que los interpretaban, como fue el caso de Will Smith.

Deadshot: Uno de los miembros más peligrosos del grupo a pesar de no tener poderes, no se sabe qué pasó con él, pero fue retirado debido a los problemas de agenda de Will Smith, ya que tenía otros compromisos.

Killer Croc: Este aterrador personaje simplemente fue descartado tras la primera cinta, y tampoco se sabe por qué, aunque podría ser por la incomodidad del actor que tenía que pasar horas inmóvil mientras era maquillado, ya que su aspecto no era creado por CGI.

Katana: La única integrante que no era una villana, desapareció después de la misión, y probablemente regrese en próximas producciones, aunque no se ha confirmado.

Enchantress: La más poderosa del Suicide Squad, asesinada por los villanos, por lo que su alter ego pudo salvarse, pero aparentemente al no tener poderes fue descartada del equipo.

El diablo: El famoso personaje fue uno de los que se sacrificó para que su equipo pudiera completar la misión, razón por la cual dejó un espacio vacío en la alineación principal.

Slipknot: El miembro más breve del equipo, y probablemente el más inutil, siendo el primero en morir a pocos minutos de iniciar la película cuando fue engañado por el capitán Boomerang para escapar.

James Gunn, el director de la nueva película

James Gunn causó una gran impresión con su versión

El famoso director James Gunn estuvo envuelto en una gran polémica antes de ser nombrado como el cineasta encargado de la nueva versión del Suicide Squad, ya que fue despedido de Guardianes de la Galaxia por una serie de tweets ofensivos en su pasado.

Aunque aparentemente Marvel tuvo que reconsiderar la decisión y lo reinstaló como director para la tercera entrega, James Gunn decidió buscar nuevas opciones con la competencia, y se dice que ha hecho un trabajo excelente que sin duda superará a la primera versión.

Tras su despido, varios miembros del elenco de los guardianes de la galaxia le mostraron su apoyo, y algunos incluso estaban planeados para participar en la cinta, siendo hasta el momento Michael Rooker el único que aparece, y del quien te hablaremos más adelante.

James Gunn es conocido por su peculiar estilo, el cual es una combinación de comedia y violencia, además que acostumbra incluir personajes bastante extraños, tal como se vio en el trailer, donde no sólo King Shark es el único animal mitad humano.

Los miembros restantes del Suicide Squad

El equipo será más grande que en la primera entrega

Anteriormente te presentamos a los que serían los personajes más relevantes de la alineación, pero si ya viste el trailer, pudiste notar que aparecieron otros villanos en el grupo, de los cuales te hablaremos a continuación.

Polka-Dot man: Uno de los personajes más bizarros, cuyo poder es disparar a través de los puntos que tiene su traje, incluso llegando a avergonzarse a sí mismo.

Ratchatcher 2: La habilidad de este personaje es controlar ratas, y fuera de eso sólo puede manipular ciertas situaciones usando gadgets como armas de gas y gas de cianuro.

Savant: Este personaje es un hombre que inspirado por Batman decide convertirse en vigilante, pero sus métodos son más letales, siendo el villano que interpretará Michael Rooker, que le dio vida a Yondu en Guardianes de la galaxia.

Weasel: El híbrido de comadreja que vimos lamiendo la puerta de su celda en el trailer será interpretado por Sean Gunn, el hermano del famoso director.

Asimismo veremos a otros personajes como Sol Soria quien será interpretada por Alice Braga, Blackguard, Interpretado por el actor y comediante Pete Davidson, Javelin, interpretado por Flula Borg , T.D.K, interpretado por Nathan Fillion, y otros personajes.

El homenaje a John Ostrander, el creador del escuadrón suicida: Uno de los momentos más emocionantes del trailer fue el gran homenaje a John Strander, quien es el creador del Suicide Squad, quien aparece colocándole la bomba en el cuello a Savant, siendo él mismo quien aparece en la cinta, demostrando el gran detalle de James Gunn para su versión.

Starro, uno de los aliens más poderosos

El famoso personaje hará su debut en la película

Otros de los momentos que más enloqueció a los fans de Suicide Squad y de DC Comics en general fue la aparición de una estrella de mar gigantesca que comenzó a atacar la ciudad, y para quienes no la conozcan, se trata de Starro, un poderoso ser alienígena que tiene una de las habilidades más peligrosas, el control mental.

Este alien se dedica a invadir mundos y controlarlos mentalmente con una serie de esporas que son versiones diminutas de su cuerpo, las cuales se adhieren a los rostros de sus víctimas y así pueden controlarlos mentalmente.

Este personaje se ha enfrentado a muchos héroes bastante poderosos, incluida la liga de la justicia, causando destrozos tan grandes que en ocasiones ha amenazado la seguridad de la tierra, siendo esta la primera vez que hace su debut en pantalla y podría significar una fuerte conexión con el resto de películas del universo cinematográfico de DC Comics.

La conexión del Suicide Squad con el universo de DC

Es la décima película del DCCU

La nueva versión del escuadrón suicida será la décima película del universo cinematográfico de DC Comics, y la cual podría tener una fuerte conexión con los sucesos en otras películas, así como cameos de otros personajes y villanos, que podrían aparecer en futuras entregas.

Una prueba de esto es la aparición de Batman en la película anterior, ya que como recordamos, en una escena protagonizó una violenta persecución que acaba con Harley Quinn detenida tras caer al mar en el automóvil que conducía el Joker, o el arresto de Captain Boomerang por parte de Flash.

Hasta el momento no se ha confirmado la participación de otro héroe de la liga de la justicia o la aparición de uno de los integrantes del Suicide Squad en alguna cinta en solitario de los personajes principales, pero debido a la popularidad que tiene y la expansión del universo cinematográfico, podría llegar muy pronto.

Batman y su influencia en el Suicide Squad

Batman estuvo muy involucrado en el Suicide Squad

Como te mencionamos, Batman es el héroe que jugó un papel importante en la creación del escuadrón suicida, pues como recordamos, además de atrapar a Harley Quinn, fue el responsable de la detención del villano conocido como Deadshot, ya que incluso una escena está dedicada a este hecho.

Por otro lado, el famoso director Zack Snyder reveló en una entrevista, que todos los villanos que integran el Suicide Squad fueron atrapados por Batman en algún punto de la historia, y sigue muy de cerca el desempeño de este grupo dirigido por Amanda Waller y Rick Flag.

Esto podría significar que los villanos podrían aparecer en alguna de las próximas películas de Batman, aunque probablemente sea con otro actor, ya que a excepción del Snyder Cut, Ben Affleck no ha confirmado si retomará el papel del caballero de la noche, el cual dejó tras sufrir una serie de problemas de adicciones.

Los villanos del escuadrón suicida en otras versiones

Algunos villanos ya han aparecido en series

Aunque algunos villanos como BloodSport y King Shark harán su debut en el cine con esta película, otras versiones alternas de sus personajes ya han aparecido en otros proyectos de DC, específicamente en el arrowverso del canal The CW, en series como Arrow y The Flash.

King Shark: Este villano apareció por algunos episodios en la serie de The Flash protagonizada por Grant Gustin, y a diferencia de su versión del cine, el aspecto que tiene en la serie es mucho más aterrador.

The Thinker: Este villano también fue uno recurrente en The Flash en la temporada 4, donde mostró una extensa gama de habilidades y presentó uno de los retos más difíciles para el famoso superhéroe.

Captain Boomerang: Este intrépido villano se enfrentó tanto a Flash como a Green Arrow, siendo enemigo principal del último. Digger Harkness no sufrió muchos cambios en su apariencia, ya que al igual que su versión de Suicide Squad, su habilidad principal es el lanzamiento de boomerangs.

Deathstroke: Aunque no se confirmó la aparición de este villano, lo vimos en la liga de la justicia, y también tuvo un papel muy importante en el arrowverse, siendo el antagonista principal de varias temporadas de Arrow, convirtiéndose en uno de los mejores villanos de la cadena.

Asimismo, el Suicide Squad también tuvo aparición en The CW, teniendo como miembros a Harley Quinn (aunque solo fue una referencia), Captain Boomerang, Deadshot, Bronze Tiger, China White, Cupid, Sharpnel, Torque, Ravan, Katana e incluso el propio Green Arrow.

El posible regreso de Joker en Suicide Squad

El nuevo aspecto del Joker superó a su versión de 2016

Como podemos recordar, el Joker de la película del 2016 fue probablemente lo peor de la cinta, ya que la versión de Jared Leto fue pésima, tanto en interpretación como en aspecto, lo que causó una ola de críticas negativas en contra del actor, e incluso se habló de su renuncia del papel.

Afortunadamente, el Snyder Cut le hizo justicia al enigmático villano y enemigo de Batman, ya que vimos una versión totalmente diferente al gángster de la cinta, cambiando su aspecto y actitud a uno más oscuro y serio que fue del agrado de los fans.

Tras la redención del Joker, es probable que lo veamos de nuevo en próximas entregas de la franquicia, ya que como sabemos, tiene una fuerte conexión con Harley Quinn, la integrante principal del Suicide Squad, e incluso fue un tema recurrente en Birds of prey and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn.

Datos curiosos de Suicide Squad

Suicide Squad: Conoce a los nuevos personajes de la próxima película de DC

Durante el rodaje de la primera película, los actores del elenco estuvieron muy emocionados por su participación, especialmente Margot Robbie, quien es una artista de tatuajes principiante, y se marcaron con con la palabra ‘Sqwad’ para recordar la película.

Suicide Squad se convirtió en la primera película de superhéroes… protagonizada por villanos.

Marvel también tiene su propia versión del escuadrón suicida, en este caso llamada los Thunderbolts, donde The Winter Soldier ha sido el líder en varias ocasiones.

Joel Kinnaman es el actor que le da vida a Rick Flag, pero en un principio este papel iba a ser tomado por Tom Hardy, quien actualmente le da vida a Venom en Marvel/Sony y rechazó el papel porque estaba filmando ‘The revenant’ en ese entonces.

Asimismo, Joel Kinnaman tuvo que someterse a un entrenamiento con los Navy Seals para adaptarse mejor a su papel.

Margot Robbie le regaló el bat de Harley Quinn a la hija del director y productor Kevin Smith… que se llama Harley Quinn Smith en honor a la villana.

El papel del Joker le fue ofrecido al actor Ryan Gosling, pero este lo rechazó y Jared Leto fue quien lo interpretó finalmente.

The Suicide Squad ya había aparecido en la serie Smallville y en Arrow, siendo las películas la tercera y cuarta ocasión que consiguen versiones live-action.

Sylvester Stallone es el actor que le da voz a King Shark, además que el diseño del personaje es muy similar a su versión en la serie animada de Harley Quinn.

John Cena es el segundo actor en interpretar a un personaje de DC Comics, siendo el primero Dwayne ‘The Rock’ Johnson con Black Adam, aunque PeaceMaker aparecerá primero en el cine.

