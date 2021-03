Suicide Squad 2: Pequeños detalles ocultos que te perdiste del nuevo tráiler

El tráiler de la banda roja The Suicide Squad de James Gunn finalmente está aquí, y todos se están volviendo locos. Lanzado este viernes 26 de marzo, el metraje le da al mundo la mejor visión hasta ahora de esta ambiciosa y divertida película de la "mente horriblemente hermosa" del director de Guardianes de la Galaxia .

Con personajes del Escuadrón Suicida como Harley Quinn (Margot Robbie), el coronel Rick Flag (Joel Kinnaman), George "Digger" Harkness (Jai Courtney) y Amanda Waller (Viola Davis) retomando sus papeles junto a un montón de recién llegados, la película, que llegará a los cines y a HBO Max el 6 de agosto, parece una explosión total. Pero más allá de la obvia alegría frenética que irradia la próxima película, hay algunas referencias profundas y detalles ocultos que los fanáticos incondicionales de DC querrán desempacar.

Desde elecciones de ropa muy específicas hasta el significado de la melodía del tráiler y un tráiler súper villano que aparece, en La Verdad Noticias te presentamos todo lo que probablemente te perdiste en el tráiler de The Suicide Squad.

¿A dónde va el escuadrón y quién es ese general de Suicide Squad 2?

Es un nuevo personaje que se agregó a la película de Suicide Squad 2

En varios puntos del tráiler, vemos escenas ambientadas en algún lugar con palmeras y un ejército armado. ¿Qué es este lugar? Es una nación insular ficticia en América Latina que sabemos por informes anteriores que se llama Corto Maltese (a través de Syfy ).

El productor de Suicide Squad, Peter Safran, explicó previamente la importancia de la isla y por qué el escuadrón va allí en primer lugar. "Allí, tienen que destruir una prisión y un laboratorio de la era nazi llamado Jotunheim", dijo. "[Es un lugar] donde se mantenía a los presos políticos y se llevaban a cabo experimentos".

El ejército de Corto Maltés tiene más de lo que le corresponde en encuentros con el Escuadrón, y por lo que parece, está liderado por el general de división Mateo Suárez, interpretado por Joaquín Cosío de la fama de Narcos. Aparece en la marca 1:53 en el tráiler.

Como Gunn reveló en una publicación que compartió en Twitter en septiembre de 2020, escribió el papel específicamente para Cosío, pero el general de división Mateo Suárez no parece tener ninguna contraparte en la página de DC Comics, ya que no hay ningún personaje en todo DC con ese nombre. Curiosamente, no es una persona con el nombre de Martín Suárez, que está bastante cerca de Mateo Suárez, y pasa a convertirse en Presidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, es poco probable que este personaje de The Suicide Squad tenga algún tipo de conexión con los cómics, ya que es un general Silvio Luna (Juan Diego Botto), el líder de Corto Maltese, quien también es un personaje original creado para la película.

Task Force X tiene un "trabajo sucio" que hacer en Suicide Squad 2

Integrantes del escuadrón podrían morir en Suicide Squad 2

No es ningún secreto que Gunn tiene un gusto musical fenomenal. Hay una razón por la que las bandas sonoras de ambas películas de Guardianes de la Galaxia han ganado un seguimiento de culto, y la capacidad de Gunn para encontrar la canción perfecta para el momento perfecto está en, bueno, la exhibición perfecta en este nuevo avance.

El metraje utiliza "Dirty Work" de Steely Dan para subrayar la tarea imposible a la que se enfrenta el equipo. Por orden del gobierno, deben destruir la base de Jotunheim, y habrá grandes consecuencias si no se ponen en peligro y completan la misión. Para decirlo en los términos de Steely Dan, los miembros del Task Force X son "tontos" por hacer este "trabajo sucio".

Además, los dos lemas principales de la película son "Se mueren por salvar el mundo", que se ven tanto en el tráiler como en los carteles promocionales, y " No te apegues demasiado", estampados en las hojas individuales de los personajes de la película de Suicide Squad. Ambos podrían ser indicios de que un miembro, o varios miembros, de Task Force X no saldrá con vida.

Gunn es un cineasta que usa la música para hacer un punto siempre que puede, así que si realmente consideramos su uso de "Dirty Work" en el tráiler de The Suicide Squad , significa que alguien en Suicide Squad seguramente terminará siendo un "tonto".

Camisa de conejo de Rick Flag en Suicide Squad 2

El estamado del conjo tiene un significado en Suicide Squad 2

El comandante de campo de Task Force X, también conocido como Suicide Squad, es Rick Flag (Joel Kinnaman), a quien se ve en el tráiler rescatando a Harley y enseñando a los nuevos reclutas las cuerdas. Mientras tanto, lleva una camisa amarilla brillante con un conejo de dibujos animados. La criatura lleva una capa roja y una camiseta que tiene el logo "WB" de Warner Bros. y un cartel que dice "obstacles are opportunities" ("obstáculos son oportunidades" en español). A primera vista, es solo una linda elección de vestuario, pero en realidad hay una historia detrás.

El conejo posiblemente podría ser una referencia a Bugs Bunny, un famoso personaje de dibujos animados de Warner Bros., mientras que su capa podría ser un guiño a otro personaje del cual Warner Bros. tiene los derechos de pantalla: Superman. Junto con el letrero de "obstáculos son oportunidades", la camiseta podría leerse como una referencia al "obstáculo" de James Gunn de ser despedido de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Disney, para luego ser contratado por Warner Bros. para dirigir The Suicide Squad la "oportunidad".

Según The Hollywood Reporter, a Gunn incluso se le ofreció la oportunidad de trabajar en una nueva película de Superman, pero en su lugar eligió el conjunto loco (a través de SYFY WIRE). Después de eso, Disney decidió contratarlo nuevamente para Guardians Vol. 3.

¿Por qué King Shark suena tan familiar en Suicide Squad 2?

Sylvester Stallone da voz a este villano en Suicide Squad 2

Sabemos desde hace un tiempo que King Shark sería un jugador importante en The Suicide Squad, pero no hubo mucha conversación en torno al casting del personaje, aparte de los informes de que Steve Agee estaba sirviendo como suplente en el set. El afortunado actor que le daría voz al personaje era un misterio total, hasta ahora.

Después del lanzamiento del tráiler, que presenta a un King Shark de aspecto sorprendentemente realista, Gunn se dirigió a Twitter para que todos sepan que no es otro que Sylvester Stallone quien da voz al villano acuático. Stallone también se dirigió a su elenco en Twitter, compartiendo una publicación graciosamente escrita con errores tipográficos que dice: "¡Está bien, un tiburón viene hacia ti! ¡El nuevo THE SUCIDE SQUAD está tronando en tu camino! ¡El 8 de agosto!"

La revelación de que Stallone da voz a King Shark en The Suicide Squad fue muy necesaria y muy apreciada, ya que muchos espectadores probablemente no captaron la voz del actor de Rocky cuando vieron el tráiler la primera vez, dado que solo dijo "nom nom" y "mano."

Esta es la segunda vez que Stallone y Gunn se unen, y el primero asumirá el papel del Capitán Devastador Stakar Ogord en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 . Tampoco es el único alumno de GOTG2 que aparece en The Suicide Squad: el actor de Youndu Michael Rooker interpreta a Savant aquí, y el hermano de Gunn, Sean, que interpreta a Kraglin en las películas de Guardianes, interpreta a Weasel en la próxima película.

Parpadea y extrañarás a estos personajes de Suicide Squad 2

Nuevos personajes se añadieron a Suicide Squad 2

Entre los varios miembros del Escuadrón que aparecen en el tráiler, hay algunas caras que obviamente faltan. Sin embargo, si tienes buen ojo para los detalles, descubrirás indicios de ellos entre el caos.

Cerca del final del tráiler de The Suicide Squad, hay un vistazo rápido a uno de los nuevos personajes de la película: Sol Soria, interpretado por Alice Braga de I am Legend. Aproximadamente en la marca de las 2:10, viene con armas encendidas, pero eso es todo lo que vemos de ella.

Sol Soria no es un personaje de los cómics de DC, sino un personaje hecho solo para la película. Es decir, a menos que en realidad sea una versión femenina de Juan Soria, obsesionado con la Liga de la Justicia, quien fue rechazada para unirse al grupo y terminó en la Penitenciaría Belle Reve antes de unirse al Escuadrón Suicida.

Cerca del comienzo del tráiler, cuando Amanda Waller está mirando el archivo de Harley Quinn, hay un segundo debajo que parece insinuar a uno de los otros recién llegados de The Suicide Squad: Mongal. Si bien el archivo está mayormente cortado, los detalles en él incluyen cosas como "alien" y "naranja", que son descripciones bastante acertadas del personaje extraterrestre superfuerte.

Mongal no está en ningún otro lugar del tráiler, pero sabemos que será interpretada en la película por el artista marcial Mayling Ng, quien hizo acrobacias para Wonder Woman. Con "homicidios masivos" y "crímenes de guerra" enumerados en el expediente de Mongal, definitivamente encaja entre los otros criminales de la Task Force X.

Harley arroja una sombra sutil al Joker en Suicide Squad 2

El Joker no aparece en la película de Suicide Squad 2

Una relación a largo plazo con un payaso loco no es el logro más orgulloso de para nadie. Es el tipo de cosas que lleva por un tiempo, y puede descargar sus frustraciones con las personas que lo rodean, ya sea con una retórica áspera o con un mazo de madera gigante. Harley Quinn históricamente ha optado por un poco de la columna A y un poco de la columna B, por lo que no debería sorprender que muestre una variedad de posibles mecanismos de afrontamiento en el tráiler de The Suicide Squad.

Aunque Harley Quinn es en gran medida una mejor persona en un mundo posterior al Joker, eso no significa que no guarde rencor. En lo que podría ser una excavación particularmente astuta sobre su antiguo novio, le dice al Pensador (Peter Capaldi): "Si descubrimos que tienes matrículas personalizadas, morirás"

¿Característicamente estrafalario y macabro? Por supuesto, pero tiene un significado adicional cuando recuerdas que Joker tenía placas de vanidad en su auto en la primera película del Escuadrón Suicida.

Y no por nada, pero Harley Quinn también está luciendo tinta nueva en estos días. En el tráiler de la película, luce un tatuaje que dice "Propiedad de nadie". Sus días de Puddin claramente han quedado atrás.

Lloyd Kaufman ataca de nuevo en Suicide Squad 2

Lloyd Kaufman hace un cameo en Suicide Squad 2

Hay una cara familiar escondida en el tráiler de The Suicide Squad si miras lo suficientemente cerca, una que tiene vínculos con IPs menos universalmente reconocidas que las que reclutaría la Task Force X. En la marca de las 2:04, notarás que un caballero mayor se aferra desesperadamente a una mujer joven en la pista de baile.

Ese hombre no es otro que Lloyd Kaufman, cofundador de Troma Entertainment. Es posible que lo conozca como el codirector y coguionista del clásico de culto de 1984 The Toxic Avenger, o la mente polifacética detrás de muchas otras producciones de Troma.

Gunn en realidad comenzó en Troma Entertainment cuando escribió Tromeo and Juliet en 1995 con Kaufman, quien trabajó junto al joven Gunn en un papel de mentor. Desde entonces, Gunn ha estado conectando a Kaufman en apariciones especiales con una regularidad asombrosa. Kaufman apareció en la película de terror de Gunn de 2006 Slither, su superhéroe oscuro deconstrucción Super de 2010, e incluso como prisionero en Guardianes de la Galaxia de 2014 .

Casualmente, Kaufman solía colaborar regularmente con John G. Avildsen, el director de Rocky, y tuvo cameos en Rocky y Rocky V, lo que convirtió a The Suicide Squad en otra muesca en su cuenta de equipos de Sylvester Stallone.

La lanza de Harley Quinn es significativa en Suicide Squad 2

Se desconoce como Harley Quinn obtuvo esta lanza en Suicide Squad 2

Harley Quinn está de vuelta en acción en The Suicide Squad, y con algunas diferencias notables. Por un lado, la villana ahora luce un peinado mucho más largo que el que la hemos visto usar antes, y algunas de sus trenzas son negras en lugar de rubias, rojas o azules.

También está empuñando un arma nueva, algo que no hemos visto en su deporte en Suicide Squad de 2016 o Birds of Prey de 2020.Parece que Harley se ha despedido de su bate de béisbol y su mazo de madera, y ahora ha optado por una lanza, una que se parece mucho a la Lanza del Destino de DC Comics.

También conocida como la Lanza de Longinus, el arma es una reliquia sagrada que una vez traspasó el costado de Jesús. Según la página de DC Fandom, la Lanza del Destino hace que su portador sea invencible y les otorga la capacidad de controlar las mentes de otras personas. Sin embargo, cuando uno empuña la lanza, se ve influenciado por las personas malvadas que alguna vez la poseyeron. Dado que Adolf Hitler una vez controló la lanza en la tradición de DC Comics, estamos un poco preocupados por ver qué podría hacer Harley bajo la influencia de una persona tan despreciable.

Harley no tiene conexión con la Lanza del Destino en los cómics, pero una vez fue puesta en manos de Superman para su custodia. Aunque el Hombre de Acero casi fue corrompido por el arma, logró liberarse de su poder y finalmente lo puso en órbita alrededor de la Tierra. Aún está por verse cómo Harley llegó a poseer el arma, pero estamos seguros de que habrá una historia interesante detrás de ella.

Starro llega a Suicide Squad 2

Un nuevo villano podría aparecer en Suicide Squad 2

Cuando un grupo de villanos se une para acabar con un villano grande y malo, las cosas tienden a volverse locas rápidamente. La última vez, el escuadrón titular fue enviado en una misión para derrotar a Enchantress (Cara Delevingne), pero en la última aventura, la principal amenaza parece ser de naturaleza mucho más extraña. Después de algunas especulaciones intensas de los fanáticos, parece que The Suicide Squad de James Gunn finalmente le dará a Starro su momento bajo el sol.

Después de ascender a nada más que un cameo rápido en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, Starro se coloca al frente y al centro en el tráiler de The Suicide Squad después de que sale de un complejo fuertemente protegido, lo que hace que John Economos (Steve Agee) exclame , "¡Tenemos un maldito kaiju en esta mierda!" Si miras el monitor detrás de Economos cuando grita, puedes ver a Starro en todo su esplendor de estrellas de mar.

Starro ha tenido varios poderes a lo largo de los años, pero el más notable es su capacidad de control mental. Dado que aparentemente se mantuvo oculto en Corto Maltese, es posible que los villanos hayan estado tratando de encontrar una manera de aprovechar sus poderes para controlar a las masas.

También vale la pena prestar atención al hecho de que hay una escena en el tráiler en la que el Escuadrón Suicida está en un clima frío, y el frío tiende a ser una de las principales debilidades de Starro (a través de The Mary Sue ). ¿Quizás el grupo necesita encontrar algún arma a base de frío para derribar a Starro? Por supuesto, Starro también ha sido derrotado, por lo que creemos que probablemente no aparecerá en la nueva película de The Suicide Squad.

