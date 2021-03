Suicide Squad: 10 personajes que se agregaron a la nueva película, explicados

En la presentación de la extravagante película de reboot-slash-secuela del escritor y director James Gunn, The Suicide Squad, él y el elenco principal de la película marcaron el comienzo de un video especial: un resumen que anuncia qué personaje interpreta cada estrella en la pantalla.

Los fanáticos han sabido esencialmente por el salto que varios personajes del Suicide Squad original del director David Ayer, la película criticada pero comercialmente exitosa que llegó a las pantallas en agosto de 2016, regresarían para la película de Gunn. Estos incluyen a la inimitable Margot Robbie como Harley Quinn, miembro de OG Suicide Squad que protagonizó su propia película independiente (Birds of Prey) después de la película Suicide Squad de 2016 ; Viola Davis como Amanda Waller, un funcionario del gobierno que supervisa el Escuadrón Suicida; Joel Kinnaman como el líder de Suicide Squad, Rick Flag; y Jai Courtney como George "Digger" Harkness, el ladrón que empuña un boomerang también conocido como - ¿qué más? - Capitán Boomerang.

Por supuesto, no sería un híbrido de reinicio y secuela sin la introducción de un puñado de nuevas adiciones. Gunn está cumpliendo con esa obligación ... y algo más. The Suicide Squad contará con una gran cantidad de caras nuevas en la pantalla grande, y tenemos la información de quiénes son y qué hacen.

En La Verdad Noticias te presentamos 10 personajes nuevos de The Suicide Squad explicados.

Idris Elba interpreta a Bloodsport en The Suicide Squad

Idris Elba da vida al peronaje Bloodsport en The Suicide Squad

Cuando el nombre de Idris Elba apareció por primera vez en relación con The Suicide Squad, fue como un reemplazo para Deadshot de Will Smith (nombre real: Floyd Lawson). Smith, quien apareció como el asesino en Suicide Squad de Ayer, tuvo que abandonar el proyecto de Gunn debido a conflictos de programación. Es posible que los ejecutivos de Warner Bros. y DC Entertainment inicialmente quisieran tener a Deadshot en el seguimiento sin importar qué, pero pronto, se confirmó que Elba no iba a tomar el lugar de Smith después de todo.

En cambio, interpretaría a un personaje completamente diferente que aún no se ve en la pantalla grande. Ese anuncio se produjo en abril de 2019, y durante más de un año, los fanáticos no sabían quién es Elba.

El video de pase de lista que se muestra en DC FanDome confirma que Elba está interprentando a Bloodsport, un nombre que tiene el mismo staccato satisfactorio que tiene "Deadshot", en The Suicide Squad . Tres personas diferentes han adoptado el apodo de Bloodsport en los cómics de DC, pero Elba encarna el original: Robert DuBois, creado por John Byrne y Karl Kesel. Habiendo aparecido por primera vez en forma impresa en Superman Vol. 2# 4 (abril de 1987), DuBois sufre un colapso mental cuando se entera de que, debido a que estaba demasiado asustado para luchar contra sí mismo, su hermano tomó su lugar en la Guerra de Vietnam y terminó permanentemente herido.

Después de que uno de los lacayos de Lex Luthor convence a DuBois de que Superman es la persona de la que necesita vengarse, DuBois toma el nombre de Bloodsport y comienza a asesinar a su camino a través de Metrópolis, incluso disparando a Superman con balas hechas de kriptonita, que el agente de Luthor le dio.

Storm Reid interpreta a Tyla en The Suicide Squad

La actriz Storm Reid saldrá como Tyla en The Suicide Squad

Bloodsport no es el único miembro de la familia DuBois que protagonizará The Suicide Squad. Su hija, Tyla, es parte de la grandilocuente acción inspirada en las películas de guerra de los 70. Tyla es otro personaje para el que prácticamente no existen detalles concretos, aunque algunos se han preguntado si Tyla será una especie de respuesta a la hija de Deadshot, Zoe Lawton (Shailyn Pierre-Dixon).

En la película de 2016, Zoe fue la motivación de su padre para intentar hacer lo correcto, a pesar de que él estaba envuelto en la emoción del mundo criminal. Tal vez Bloodsport sea retratado como un padre en conflicto que lucha con la moralidad en medio de un asesinato, y Tyla será la clave para una posible redención... o la razón por la que se cae al límite.

Una cosa que sabemos con certeza sobre Tyla DuBois es quién la interpretará: Storm Reid.

En The Suicide Squad, Michael Rooker interpreta a Savant

El actor de Guardianes de la Galaxia regresa para The Suicide Squad

Michael Rooker, colaborador de James Gunn en Guardianes de la Galaxia, quien interpretó a Yondu Udonta en las dos primeras películas de la sub-franquicia Marvel, tiene un papel muy importante en The Suicide Squad como Brian Durlin, un tipo súper mimado que se muda a Gotham City con la esperanza de convirtiéndose en un justiciero muy parecido a Batman. Trabajando bajo el nombre de Savant (después de su inteligencia y grandes habilidades en tecnología y chantaje digital), el propio Batman rechaza a Durlin del vigilantismo. Esto motiva a Savant a convertirse en un chantajista profesional, realizando actos tan atroces como secuestrar a Black Canary y derrocar a la mafia de Gotham con la ayuda de Huntress. En un momento de los cómics, a Savant incluso se le ofrece un lugar en el equipo de Birds of Prey .

Sin embargo, los cómics de New 52 reiniciaron Savant en septiembre de 2011, y la versión del personaje que se ve en esa carrera es casi definitivamente la que estamos obteniendo en The Suicide Squad. Los cómics nuevos muestran a Savant como miembro del Escuadrón Suicida, reclutado por la propia Amanda Waller.

David Dastmalchian es Polka-Dot Man en The Suicide Squad

David Dastmalchian dará vida a un villano en The Suicide Squad

Polka-Dot Man es un villano de aspecto tonto que canónicamente es un enemigo de Batman. Nacido como Abner Krill y originalmente conocido como Mr.Polka-Dot, Polka-Dot Man es la creación de Sheldon Moldoff, e hizo su debut impreso en febrero de 1962 en Detective Comics # 300.

Polka-Dot Man centra todo su modus operandi en puntos y puntos, desde su llamativo disfraz salpicado de círculos de colores del arco iris hasta los trucos y trampas que coloca por toda Gotham City, y actúa principalmente como un pícaro de bajo nivel que hace todo. Puede captar la atención de Batman y demostrar que es tan inteligente y capaz como el amado superhéroe.

Aunque su presencia no es tan prominente como, digamos, el Joker, el malvado preeminente en la galería de pícaros de Batman, Polka-Dot Man todavía tiene un gran impacto gracias a los poderes que le otorgan los puntos de su traje extraíble. Puntos usados como platillos voladores y motosierras, varios usados como proyectiles peligrosos, y uno que era un sistema híbrido de agujero negro y teletransportación - Polka-Dot Man los tiene a su disposición. Es probable que Polka-Dot Man de Suicide Squad tenga una nueva historia, una centrada más en sus conexiones con el equipo titular.

Para el papel de Polka-Dot Man, The Suicide Squad atrapó al actor David Dastmalchian, quien apareció en The Dark Knight como un ex paciente de Arkham llamado Thomas Schiff, uno de los matones de Joker que intentó asesinar al alcalde. Será interesante ver lo que Dastmalchian trae a la mesa en un tipo de rol igual pero diferente.

¡Estar atento! Flula Borg es Javelin en The Suicide Squad

Flula Borg dará vida a Javelin en Suicide Squad

En The Suicide Squad, de la franquicia de Pitch Perfect el aleman Flula Borg interpretarán a Javelin, un atleta alemán (¡qué apropiado!) Que se convirtió en criminal después de dejar atrás su carrera deportiva. Creado por Dennis O'Neil, Mike Sekowsky y Dick Giordano, Javelin se une al Escuadrón Suicida después de perder una pelea contra Green Lantern, y pide que se borren todos los rastros de su pasado criminal cuando se convierta en miembro del equipo. Es una adición sólida al Escuadrón Suicida, que usa armas parecidas a jabalinas para invocar el miedo y causar destrucción, e incluso participa en el crossover War of the Gods DC Comics, luchando contra Circe.

Al igual que Savant, Javelin finalmente se vuelve contra el Escuadrón, es decir, Amanda Waller, cuando se asocia con Mirror Master, Jewelee, Punch y Plastique para culpar a Waller de un crimen que ella no cometió.

El Ratcatcher 2 de Suicide Squad es Daniela Melchior

La película Suicide Squad traerá al personaje Ratcatcher 2

Los fanáticos saben desde hace un tiempo que la actriz portuguesa Daniela Melchior interpretará a Ratcatcher en The Suicide Squad; su casting se anunció en mayo de 2019, lo que confirma que estaba asumiendo el papel de la ex empleada del Departamento de Saneamiento de Gotham City. Ahora, sabemos que el personaje de Melchior se conoce oficialmente como "Ratcatcher 2" en The Suicide Squad, un apodo interesante que sugiere que este Ratcatcher podría ser una segunda versión del exterminador convertido en villano.

Nacido como Otis Flannegan, Ratcatcher solía pasar su tiempo corriendo por la ciudad de Gotham atrapando ratas (y afirmando que realmente podía comunicarse con ellas). Sin embargo, su trabajo como cazador de ratas del Departamento de Sanidad de Gotham City termina cuando apuñala a un hombre hasta la muerte y es encerrado durante diez años en la Penitenciaría Estatal de Gotham. Luego desarrolla al villano alter-ego Ratcatcher, mantiene prisioneras a las personas en las alcantarillas, entrena a un ejército de ratas para atacar y matar a sus enemigos cuando se le ordena y, en general, aterroriza a Gotham de forma incontenible.

Melchior no interpretará la iteración de Otis Flannegan de Ratcatcher exactamente, como lo demuestra su apariencia femenina en el video de la lista de Suicide Squad , pero parece que retratará una versión de género (¿tal vez llamada Olivia Flannegan? ) u otra persona que ha adoptado el nombre de Ratcatcher en lugar de Otis.

John Cena es Peacemaker (pacificador) en The Suicide Squad

John Cena llega a formar parte del Escuadrón Suicida

La creación del artista Pay Boyette y el escritor Joe Gill, Peacemaker apareció por primera vez como Christopher Smith en Fightin '5 # 40, publicado en noviembre de 1966, y era un personaje de Charlton Comics antes de la adquisición de la compañía por DC Comics. Como sugiere el nombre de "Pacificador", Smith es un diplomático tan profundamente comprometido con el mantenimiento de la paz y la causa pacifista que está dispuesto a ir tan lejos como para matar a quienes rechazan la ley y el orden. En los cómics, Peacemaker tiene una revelación que cambia la vida sobre por qué se opone tanto a la guerra y comienza a creer que los espíritus de las personas que ha asesinado viven dentro de su casco. Es algo bastante intenso.

Otro personaje llamado Mitchell Black tomó el manto de Pacificador en la serie de cómics de seis números de 1999 The LAW, pero los fanáticos verán la iteración de Christopher Smith en la pantalla en The Suicide Squad. La ex superestrella de la WWE John Cena, quien continúa demostrando su destreza en la actuación, interpretará a Peacemaker, descrito por el propio Cena como un "Capitán América idiota ".

En The Suicide Squad, Nathan Fillion es TDK

Nathan Fillion aparecerá como TDK en The Suicide Squad

TDK es un personaje de The Suicide Squad que tiene muchos nombres diferentes: Floyd Belkin, Floyd "TDK" Belkin, el divertido apodo Arm-Fall-Off-Boy, e incluso Splitter de vez en cuando. Debutando en diciembre de 1989 en Secret Origins Vol. 2 # 46, TDK se basa en un personaje de parodia creado por fans que el artista Curt Swan y el escritor Gerard Jones vieron y cavaron por completo.

TDK posee la capacidad de provocar risitas para arrancarse sus propias extremidades y usarlas como armas de fuerza contundente. Básicamente, encarna la amenaza: "Te arrancaré los brazos y te golpearé hasta la muerte con ellos", excepto que está usando sus propios brazos para mutilar y asesinar. En los cómics, ha sido asociado con la Legión de Superhéroes (por lo que fue rechazado como miembro) y los Héroes de Lallor (a los que en realidad se unió).

Nathan Fillion interpretará a TDK en The Suicide Squad, y con su experiencia en la comedia, particularmente su papel como Capitán Hammer en el corto de Joss Whedon, el blog Sing-A-Long del Dr. Horrible, no podemos pensar en una mejor persona para el papel. .

Peter Capaldi encarna a Thinker (el pensador)

La ex estrella de Doctor Who, Peter Capaldi, regresa en The Suicide Squad

Cuatro personas diferentes han utilizado el nombre "The Thinker" para llevar a cabo sus tareas de supervillanos en las páginas de los cómics de DC. El Escuadrón Suicida contará con el Pensador original, Clifford DeVoe, un abogado fallido que utilizó la telequinesis con tecnología y un dispositivo llamado "Thinking Cap" para convertirse en un verdadero criminal. A lo largo de los años, ha sido miembro de la Sociedad de la Injusticia y una de las caras del Escuadrón Suicida, aunque brevemente, ya que asumió una misión con el Escuadrón para poder ser perdonado por sus crímenes.

Mientras estaba en una misión con Suicide Squad en Doom Patrol y Suicide Squad Special , el Pensador fue asesinado por Weasel, otro personaje que aparecerá en The Suicide Squad, por lo que no cubrimos nuestras apuestas en que los dos se llevan bien en la película.

La ex estrella de Doctor Who, Peter Capaldi, interpretará al Pensador en la próxima película de Suicide Squad.

Pete Davidson se enfrenta a Blackguard

El actor Pete Davidson interpretará a Blackuard en The Suicide Squad

Mejor conocido por su trabajo en Saturday Night Live y en películas como Trainwreck y The King of Staten Island, Pete Davidson está asumiendo un nuevo papel en The Suicide Squad: Blackguard. Un ejecutor del sindicato del crimen de los 1,000 en los cómics, Blackguard fue una vez un criminal común llamado Richard Hertz antes de unirse a la organización.

Después de escapar de la muerte a manos de sus compañeros 1,000 miembros, Blackguard se une al Escuadrón Suicida en una misión para matar a miembros de alto rango de la Corporación Haake-Bruton. Desafortunadamente para Blackguard, las cosas no terminan bien: Wade Eiling, un general y miembro de Suicide Squad con habilidades sobrehumanas y poderes regenerativos, mata a Blackguard de una manera particularmente horrible.

