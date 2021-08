Sugey Abrego tiene una deuda de medio millón de pesos por culpa de su ex marido

Han pasado casi tres años desde que la conductora Sugey Abrego tomó la decisión de divorciarse de Enrique Durán. Para desgracia de la también actriz, ella ha tenido que cubrir la deuda de medio millón de pesos que adquirieron juntos ante el banco y que él se ha negado a pagar, además de que la demandó económicamente.

Sin embargo, no todos son malas noticias, ya que además de haber logrado disminuir su deuda a tan solo $120 mil pesos, el juez falló a su favor y ahora su ex marido deberá devolverle el dinero que ella ha invertido debido a que él no cumplió con el acuerdo que habían pactado tras su separación.

La actriz jarocha ha pasado los últimos dos años pagando la deuda de Enrique Durán.

“Él acordaba pagar mensualmente un crédito que yo había pedido en el banco para poder realizar negocios… En ese acuerdo de cordialidad él quedó de pagar las mensualidades, el problema es que sólo lo hizo tres meses. Desde el 2019 dejó de pagar y a mí me dejó con una deuda”, declaró la también abanderada por el Partido Verde Ecologista de México.

Ex marido de la actriz deberá buscar como pagar

La actriz habló sobre la polémica con su ex marido en entrevista para la revista TVyNovelas y el programa Venga La Alegría.

La actriz y conductora mencionó que desde hace dos años ella cubre la deuda del banco que su ex pareja le dejó, quien además de no hacerse responsable del crédito, la ha tratado de perjudicar por la vía legal. Para fortuna de ella, el juez no acreditó sus pretensiones y espera que pronto tenga una junta de conciliación con él.

Finalmente, la política aprovechó el momento para enviarle un fuerte mensaje a su ex pareja, a quien no le interesa quitarle hasta los calzones, pues lo único que le interesa es recuperar su dinero: “Yo ya estoy en esta postura de que, si me tiene que pagar con calzones, que me los den, porque yo soy capaz de venderlos”.

¿Cuántos años tiene Sugey Abrego?

Además del medio del espectáculo, Sugey Abrego ha incursionado en el mundo de la política mexicana.

Sugey Abrego tiene 42 años. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz, conductora y también política nació un 31 de diciembre de 1978 en el estado de Veracruz. Es conocida por actuar en ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘Como dice el dicho’ y 'La Rosa de Guadalupe', la exitosa serie de Televisa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales