Sugey Ábrego estuvo apunto del suicidio por su ex esposo

La actriz y conductora de televisión, Sugey Ábrego, no ha tenido una vida fácil, en algún momento se libró de la idea de quitarse la vida, alejó la depresión de su vida y logró anular su boda religiosa por medio del Vaticano.

De acuerdo con lo que ahora se sabe, Sugey Ábrego, se encuentra en una muy importante etapa, ya que, el amor le ha vuelto a sonreír y en el aspecto económico, la situación ha mejorado para ella, luego de pasar por terribles momentos que la hicieron pensar en que lo mejor era terminar con su vida.

Hace poco más de cinco años, fue cuando la vida de esta estrella de la televisión casi se apaga, pues a raíz de su separación amorosa, enfrentó una fuerte depresión, la cual, la hacía pensar que ya no había salida a su sufrimiento y por eso esa idea de irse de este mundo no la dejaba en paz.

Mi divorcio me llevó a una depresión, a un intento de suicidio y a la desesperanza, porque también perdí mis bienes económicos y más inversiones que hice con mi exmarido”, reveló, Sugey Ábrego en entrevista.

Sugey se sinceró y confesó que desde hace tres años libra una batalla legal para que Enrique Durán, su exmarido, le pague hasta el último centavo de una deuda de medio millón de pesos que le dejó por un crédito bancario que pidieron en mancomunidad y que solo él aprovechó.

En la pandemia, el hecho de que los juzgados estuvieran cerrados de manera intermitente impedía que el proceso marchara rápido, pero afortunadamente, él cada seis meses ha ido pagando y prácticamente ya sólo restan unos 20 mil pesos de esa deuda”, contó.

Algo que llamó la atención de este caso es que, Enrique Durán apeló la decisión del juez para no pagar, pero Sugey ganó en todas las instancias. De ahí que la actriz revelara que esa fue una lección, porque uno debe siempre insistir, resistir y persistir cuando la justicia y la razón están de tu parte.

El divorcio fue no solo fue un duro golpe para la estrella de televisión en su estado emocional, sino, también en lo económico.

Ha sido un proceso de más de dos años en los que he andado sin coche, mi economía se vio afectada y mi historial crediticio también. Fueron muchas horas y días que esperé esta remuneración que me iba a traer paz”, reveló.

Sugey Ábrego, revelo que, después de su divorcio, nunca volvió a hablar con su ex marido, pues, él decidió no tener más contacto con ella y todo fue a través de su abogado.

Él siempre tuvo la intención de que yo abandonara el proceso, pero con persistencia le fuimos ganando cada uno de los amparos que él presentaba... Él se estuvo resistiendo casi dos años, y en ese tiempo yo tuve que enfrentar los pagos al banco, estar sin auto y ver cómo mi economía se afectaba, pero ahora, puedo respirar tranquilidad”, expresó.

Evidentemente, toda esa situación que enfrentó en aquel tiempo, puso a la actriz en un estado de gran tristeza de la que, afortunadamente, pudo salir con vida.

Tuve este intento de suicidio por el tema de la depresión, pero pude salir adelante; reconozco que me costó trabajo, pero lo logré, hubo una manita que me rescató del cuarto piso de mi casa. Mi ángel fue mi empleada doméstica, ella me salvó”, aseguró.

En palabras de Sugey Ábrego, su fortaleza viene de esa fragilidad en la que se sintió abandonada y vulnerada. Sin embargo, mencionó que con el paso del tiempo se dio cuenta de su propio valor, de lo que vale su esfuerzo, dedicación y su trabajo. Además, aprendió que no podía permitir que no se hiciera justicia.

Pese a todo ese doloroso proceso de separación, Sugey Ábrego, confesó que no pierde la esperanza de que algún día pueda volver a casarse en el altar de una iglesia. Por ello, decidió viajar hasta el Vaticano, para poder anular su unión ante la ley de Dios.

En este viaje a Roma pude llevar al Vaticano la petición de anulación del matrimonio, era una de las cosas que tenía pendientes por realizar, porque quiero tener el camino libre para el hombre que pueda llegar a mi vida”, aseveró a la prensa.

