Sugey Ábrego casi enseña todo en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Un problema de vestuario estuvo a punto de provocarle un penoso accidente a la actriz y conductora Sugey Ábrego durante su participación en la segunda temporada del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, del programa matutino de Televisa.

Sugey Ábrego sufre penoso accidente

Participa Sugey Ábrego en Las Estrellas Bailan en Hoy.

La actriz se mostró nerviosa previo al inicio de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, pues comentó que tuvo algunos inconvenientes durante los ensayos a causa de la diferencia de altura con su compañero, así como de algunos pasos que se le dificultaron.

Sin embargo, durante su presentación lucieron una coreografía de música disco muy bien ejecutada, pero un pequeño accidente además de un golpe en el tobillo con uno de los camarógrafos cambio el final de su baile de apertura.

Justo al cierre de la coreografía a Sugey Ábrego se le zafó el tirante de su vestido, lo que provocó que se le escapara durante unos segundos el escote, sin embargo, en ese momento Silverio Rocchi no dudó en cubrirla, por lo que las cámaras no alcanzaron a captar más de lo que deberían, algo que habla bien del ex portero y que también fue celebrado en rede sociales.

Parejas en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

La segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy contará con 10 parejas, quienes buscarán ser los nuevos reyes del baile y conseguir la corona del reality.

Mariazel y Yurem Rojas Ivonne Montero y Agustín Arana Arantza Ruiz y Luis 'Potro' Caballero Fernanda López y Rafael Basaldúa Sugey Abrego y Silverio Rocchi Vanessa Arias y Eduardo Rodríguez Pía Sanz y Moisés Peñaloza Gabriela Carrillo y Alejandro Ávila Romina Marcos y Josh Gutiérrez Francisco Gattorno y Raquel Bigorra

La famosa actriz volvió a la televisión luego de un tiempo lejos de las cámaras, pues durante la pandemia Sugey reconoció que no la paso nada bien económicamente, y su regreso a la televisión se lo dedicó a su padre.

“Para mí el motor más importante es mi papá que me está viendo y a pesar de su Alzheimer… Papá, así como me llevabas a las clases de ballet hoy bailo para ti con una gran pareja que es Silverio”, comentó Sugey Ábrego.

