Suga provoca euforia en las fans con pequeño movimiento en el concierto en línea

Suga miembro de BTS fue sorprendido haciendo adorable movimiento, un trote súper ansioso durante el concierto en línea realizado recientemente. Donde solo movió sus pies y manos casualmente pero fue recibido en voz alta.

El concierto "Map of the Soul ON: E" de BTS (Bangtan Boys) en Seúl tuvo lugar oficialmente ayer del 10 al 11 de octubre. A pesar de que se llevó a cabo en línea, este concierto de BTS realmente obtuvo un tremendo entusiasmo por parte de los fanáticos.

ARMY (fandom de BTS) de todo el mundo incluso fueron vistos viendo la presentación en vivo de Jungkook cs. Por ello con tantas miradas centradas en ellos se descubrió su pequeño movimiento de Suga, el cual dejaba verse ansioso lo que le hizo ver adorable.

Suga el rapero adorable de BTS.

Concierto de BTS en línea y claro ¡Suga!

El concierto comenzó con una brillante actuación de resonancia "ON" completa con su banda de música característica. El interprete de "Daechwita" junto con el resto del grupo aparecieron por primera vez con ropa roja con capucha, mientras miraban hacia adelante.

La siguiente actuación contó con Rap Monster (RM) con "INTRO PERSONA" que se convirtió en una de las mejores actuaciones en solitario del líder en el escenario en la historia de BTS.

De repente, la presencia de los miembros de BTS en el concierto logró emocionar a ARMY. Aunque no conocieron al ídolo en persona, muchos ARMY estaban histéricos al ver la aparición de BTS en la pantalla.

No solo los fanáticos pueden ver a su ídolo directamente en la pantalla, los miembros de BTS también pueden ver la emoción de ARMY en todo el mundo a través de monitores gigantes, es por ello que el rapero de BTS llamó la atención de entre los integrantes del grupo.

No es raro que los adorables momentos de los miembros también se graben en el evento. Una de las cosas que ha logrado enamorar aún más a los fanáticos es la acción súper adorable de Suga.

Te recomendamos: BTS: Todo lo que tienes que saber sobre Suga

El apuesto ídolo fue sorprendido bailando sensualmente moviendo sus brazos y piernas. Aunque fue solo un simple movimiento, la acción de Suga hizo que los fanáticos se enamoraran aún más.