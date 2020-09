Suga muestra su lado más TIERNO y apoya a este miembro de BTS

Bangtan Boys, también conocido como BTS, es actualmente uno de los grupos de K-Pop con mayor influencia. No solo es popular, sino que su trabajo también ha dominado con éxito las listas de éxitos en varios países. No es de extrañar que todo lo relacionado con BTS siempre llame la atención.

Por el bien de mimar a sus fans, mejor conocidos como ARMY, BTS tiene una gran variedad de contenido como "In The Soop " que se transmite por JTBC.

Un reality que muestra cómo llevan su detrás del escenario, que está llena de emoción, y muestras como llevan a cabo su vida diaria; situación que, sin duda, hace que los fanáticos se enamoren aún más.

Además, BTS no duda en mostrar abiertamente su comportamiento y su personalidad. Esta vez fue el turno de Suga de sorprender a los fanáticos. A través de uno de los fragmentos de "In The Soop", Suga habló sobre sus recuerdos durante un programa de variedades que fue como unas vacaciones para BTS.

Suga revela su lado tierno

Suga inesperadamente hizo una sorprendente confesión. Admitió que estaba dispuesto a acompañar a otros miembros de BTS en un pasatiempo que realmente no le gustaba.

Fue Jin quien le pidió que lo acompañara a pescar, aunque a él no le gustó, Suga todavía estaba dispuesto a hacerlo para que el miembro mayor de BTS se sintiera feliz.

Suga parece frío, pero en realidad es muy tierno.

"Tiendo a profundizar más cuando me gusta algo, en realidad no me gusta pescar. Solo voy a pescar cuando Jin hyung me lleva", explicó el cantante de "Daechwita".

