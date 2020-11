Suga llenó de amor a BTS y ARMY con su aparición sorpresa en un VLive/Foto: Pinterest

La ausencia del miembro de BTS, Suga de las actividades promocionales de "BE" se siente principalmente tanto por los miembros como por ARMY, especialmente durante la conferencia de prensa global.

Sin embargo, BTS se aseguró de mencionar el nombre de Yoongi muchas veces e incluso dejó espacio para él durante las sesiones fotográficas del grupo. También tenían el recorte de cartón más lindo de Suga colocado cerca de ellos durante su sesión de Life Goes On V Live.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Yoongi se sometió recientemente a una cirugía de hombro para reparar el labrum del hombro desgarrado y actualmente está en modo de reposo.

Yoongi continúa su recuperación desde casa, pero no olvida a la banda y a sus fans. El idol dió una actualización de cómo se encuentra después de varios días de recuperación/Foto: Billboard

Durante la transmisión de V Live del comeback, los miembros se quedaron sorprendidos cuando les esperaba un mensaje pregrabado de Suga.

"Es triste que no pueda participar en las promociones del álbum BE, pero sería bueno que lo piensen como que estoy descansando un poco para poder regresar mejorado", dijo el joven de 27 años según los medios Asia Today y Soompi.

Yoongi agregó que sus compañeros de banda solían decir cosas como "¿Cómo podemos hacer nuestras actividades programadas sin Suga?". Sin embargo, Yoongi cree que a los miembros les está yendo muy bien, lo que lo alivia. "No me voy para siempre, así que no estés tan triste. Regresaré pronto", concluyó Suga.

Suga habló con BTS mientras ARMY estaba en el VLive

Además, el rapero de Daechwita también habló con los miembros a través de una llamada telefónica sorpresa para revelar que se está recuperando ahora.

Dando una actualización adicional sobre su salud, Suga confesó que aún no puede usar su mano izquierda en esta etapa del proceso de recuperación, pero bromeó diciendo que podía jugar piedra, papel y tijeras cuando Jin le preguntó. "Se siente vacío sin ti", admitió J-Hope.

"Creo que comenzaré la rehabilitación la próxima semana", compartió Yoongi y le dijo a ARMY: "Todos, disfruten de nuestro álbum BE, y creo que realmente lo disfrutarán porque estuvimos muy involucrados en su creación".

Cuando Jungkook le pidió a Suga que cantara Telepathy de BE, este último bromeó diciendo que la clave es muy alta, por lo que tuvo dificultades durante la grabación. Sin embargo, todavía cantó algunas líneas mientras los miembros se reían a carcajadas e incluso aplaudían a su compañero de banda.

Los miembros incluso jugaron con el recorte de cartón de Yoongi al ponerle lápiz labial en la boca de forma descuidada e incluso posar de manera divertida con él. ¿Te gustaron las apariciones que ha tenido Suga desde su hogar?

