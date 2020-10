Suga de BTS un chico que es fanático del baloncesto

[INFO]��



¡Entrevista de @BTS_twt en Most Requested Live!



P: Talento descubierto durante la pandemia.

YG: Descubrí que no duermo mucho, menos de lo que pensaba.

NJ: Suga no duerme.

TH: Descubrí que veo la TV mejor de lo que pensaba.

NJ: V mira la TV [...]pic.twitter.com/Re12DsfYr3