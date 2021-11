Suga de BTS confesó quién es la chica que le acelera el corazón

BTS es una de las bandas de K-Pop más famosas del mundo, y aunque poco se sabe de los amoríos de sus integrantes, pues, son muy discretos, ahora uno de ellos, Suga, se sinceró y reveló qué chica hace latir su corazón al máximo.

En La Verdad Noticias te revelamos que antes de que este famoso cuyo nombre real es Min Yoon-gi estuviera en la famosa banda, pertenecía a un grupo underground de rap que había surgido en D-Town, su ciudad natal.

Anteriormente te contamos todo lo que tienes que saber sobre él; sin embargo, ahora te diremos quién se ha robado un gran espacio en su corazón.

BTS: Suga y la chica que hace latir su corazón

Min Yoon-gi. Foto: iwmbuzz.com

Aunque el rapero confesó hace años que alguna vez tuvo una novia que era su mejor amiga con la que la relación no funcionó debido a que él es muy tímido, hasta el momento no se le conoce una enamorada oficial, eso sí, se le ha vinculado con mujeres muy famosas y guapas como la solista de IU o Suran de TWICE.

Ante esto, el cantante conmocionó a sus fans cuando se sinceró con la revista japonesa de la banda y habló de quien realmente hace que su corazón se acelere, y está dijo es el ARMY, así es, no te preocupes, aún tiene una oportunidad con este famoso, ya que, por el momento sigue soltero.

Además, Min Yoon-gi, dijo que el momento especial en el que le robaron el corazón ocurrió en el 2017 cuando asistió al concierto de las AMA’s y cantó “Fake Love”, pues, ahí vio el poder y amor de ARMY hacia él y quedó lleno de adrenalina.

Cabe mencionar que el rapero dijo que en cada una de sus presentaciones experimenta la misma primera sensación desde su debut en la banda, y enfatizó que son los gritos de sus fans los que le ayudan a dar lo mejor de él en el escenario aún cuando se sienta muy cansado.

¿Cuántos idiomas habla Suga?

Min Yoon-gi. Foto: filmdaily.co

Min Yoon-gi habla dos idiomas, Inglés y su lengua natal, el Coreano, así que, si quieres conquistarlo como la mejor ARMY y gritarle con todas tus fuerzas todo lo que sientes cuándo lo escuchas cantar tienes que aprender alguno de estos.

