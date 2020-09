Suga de BTS: Conoce la vida del rapero dentro y fuera del grupo

Suga es un miembro central del grupo de K-Pop BTS. Se unió al grupo en 2013 y ha actuado en temas emblemáticos como "Intro: Never Mind" e "Interlude: Shadow". Además de pertenecer a BTS, Suga es un rapero y productor aclamado que ha lanzado un trabajo en solitario bajo el nombre de "Agust D”.

A pesar de ser uno de los miembros más extrovertidos del grupo, hay muchas cosas que los fanáticos aún no saben sobre él. Suga nació como Min Yoon-gi el 9 de marzo de 1993. Se convirtió en fanático del hip-hop después de escuchar la canción “Reggae Muffin” de Stony Skunk.

Descubre la extraordinaria vida de Suga y conoce a Min Yoon-gi

Luego, decidió que se convertiría en rapero a los trece años. Comenzó a escribir rimas e instrumentales en bucle con el software de computadora conocido como MIDI. Suga le dijo a la revista Elle que hacer música era una forma de expresar sus sentimientos de manera constructiva.

“Escribo rimas y letras, un hábito desde que era niño”, afirmó. “Son todos los pequeños sentimientos y pensamientos menores que pasan por mi mente. Los barajo un año más tarde y, a veces, se convierten en grandes letras de canciones", mencionó el rapero de BTS.

Fue “engañado” para firmar con BTS

El artista hizo varios intentos de estrellato. Lanzó música bajo el apodo de rap Gloss y produjo la pista “518-062” para el grupo D-Town. Ninguno de los esfuerzos lo llevó a tener mucho éxito, por lo que se unió a Big Hit Entertainment con la esperanza de ser un compositor de artistas establecidos.

Suga recordó su improbable camino al estrellato durante un episodio del programa Rookie King Channel. Afirmó que el fundador de Big Hit Entertainment, Bang Si-hyuk, lo "engañó" para que firmara con BTS. “No quería convertirme en rapero, quería ser compositor”, explicó.

“Por eso me uní a la agencia. Bang me dijo que estaría en un grupo como 1TYM. Dijo que no tendría que bailar, solo bailar un poco". Suga se unió a BTS justo antes del lanzamiento de su álbum debut 2 Cool 4 Skool en 2013. Escribió y produjo parte del álbum y rápidamente se convirtió en un favorito de los fans.

Ha desempeñado un papel creativo importante en cada uno de los álbumes del grupo y ha lanzado dos exitosos proyectos en solitario titulados Agust D y D-2. Este último alcanzó el puesto número once en el Billboard 200, lo que lo convierte en el título más alto de un solista coreano en la historia de Estados Unidos.

Una estrella sincera

Además de sus habilidades de rima, Suga es conocido por ser el miembro más abierto de BTS. Aporta conciencia sobre los problemas sociales y ha sido elogiado por hablar sobre la depresión y la salud mental. Discutió ambos temas durante una entrevista de 2019 con Entertainment Weekly.

“Creemos que las personas que tienen la plataforma para hablar sobre esas cosas realmente deberían hablar más, porque dicen que la depresión es algo en lo que vas al hospital y te diagnostican, pero no puedes saber realmente hasta que el médico habla contigo", dijo Suga.

El corazón altruista de Suga

Suga ha donado miles de dólares a organizaciones benéficas como la Fundación de Cáncer Pediátrico de Corea y la Asociación de Ayuda para Desastres de The Hope Bridge de Corea. The Korea Times declaró que la donación de Suga a la Disaster Relief Association provocó un aumento en las donaciones de los fanáticos.

El artista le dijo a EW que quiere usar su plataforma para difundir positividad en todo el mundo. “Cada vez más, creo que los artistas o celebridades que tienen voz deberían hablar sobre estos problemas y sacarlos a la superficie”, razonó. "Nuestra mayor influencia son los fans".