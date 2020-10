Suga BTS: Lesionado en el segundo día del concierto 'Map of the Soul ON: E'

A las 16 horas de Corea del Sur, del domingo 11 de octubre, se llevó a cabo el segundo día de concierto en línea BTS Map of the Soul ON: E, pero los fans del grupo y sobre todo de Suga se han fijado que el cantante se ha lesionado el hombro.

Al igual que en el primer día, BTS interpretó la canción "ON" para abrir el concierto en línea.

La canción principal del álbum Map of the Soul: 7 se presenta con una coreografía muy intensa, donde los artistas dan mucho de sí, acción que en algún momento provocó que Suga se lastimara.

ARMY ha notado algo sospechoso en las tres actuaciones, ya que después de abrir con “ON” y seguir con "N.O", también con una coreografía pesada ocurrió que el rapero Suga, parece incapaz de mover su brazo izquierdo libremente.

Suga tranquiliza a sus fans al asegurar que se encuentra bien, tras mostrarse lesionado de un hombre durante el concierto.

Suga responde a sus fans y aclara su lesión

Siempre parece descansar el brazo izquierdo sobre la parte inferior del abdomen. Acción que ARMY noto y comenzó a preguntar en la columna de conversación en el lado derecho de la pantalla del monitor ¿por qué la mano izquierda de Suga?.

La pregunta fue respondida cuando los miembros de BTS tuvieron la oportunidad de saludar a la audiencia y fue el propio Suga quien les explicó a sus fans cuándo fue su turno de hablar. "Al principio del concierto, no me desempeñé de manera óptima. Hubo una lesión en el hombro", dijo el joven cuyo nombre de nacimiento es Min Yoongi.

"Pero ahora está bien. No hay nada de qué preocuparse", dijo Suga.

Y esta afirmación fue demostrada en actuaciones posteriores como "Black Swan" y "UGH".

Map of the Soul ON: E es un concierto en línea de BTS, pero que originalmente no sería de esta manera, pero que debido a que el caso de Covid-19 reapareció repentinamente en Corea, Big Hit Entertainment canceló los planes y organizó que el concierto fuera de línea.

El concierto de BTS se llevó a cabo durante dos días, el 10 y 11 de octubre de 2020 y pese a que ARMY se llevó un susto con la lesión de Suga, al final el artista dijo que se encuentra bien.