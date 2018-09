Sufre discriminación y luego...¡la corren del programa!

Varios portales de noticias han hecho saber que Maca Carriedo ya no forma parte del programa de espectáculos "Intrusos", tras denunciar una acto de discriminación en su contra.

Maca reveló públicamente que la agresora fue Aurora Valle. Dicha acción le molestó a la productora de 'Intrusos', Carmen Armendáriz, pues no le pareció correcto que la joven expusiera la sucedido.

Además de esto, se sabe que Maca deseaba que de alguna forma se hiciera justicia, por lo que pedía algún tipo de represalia para Aurora Valle por sus actos, sin embargo la producción del programa simplemente se hizo de oídos sordos.

Al parecer, todo lo anterior resultó en la terminación del acuerdo laboral, para que los problemas entre las partes no se siguieran acrecentando.

Por su parte, en el programa 'La Taquilla' de Radio Fórmula, René Franco fue quien alzó la voz pregonando: "A Maca Carreido la corrieron de intrusos."

En pocas palabras, esto fue lo que dijo René cuando lanzó el chisme:

"Como la producción no hizo nada para reprender a Aurora Valle, y Maca no está de acuerdo con eso y la producción no está de acuerdo con que Maca haya a revelado eso (la discriminación que sufrió) a otra parte; entonces Maca está fuera de ' Intrusos' ", dijo Franco.