Sufre Kylie Jenner por supuesta infidelidad de Travis Scott

Hace unos días, una modelo de Instagram de nombre Rojean Kar, quien hace años negó los rumores de haber tenido una aventura con Travis Scott , pareja de Kylie Jenner, compartió en sus historias privadas de dicha red social un video que muestra al rapero en el foro de una grabación, lo que generó especulaciones de que se habían encontrado.

Más tarde, el propio Travis Scott negó conocer a Rojean Kar, a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

"Están sucediendo muchas cosas raras".

"Una persona no invitada estaba sacando fotos a escondidas en lo que se suponía que era un set cerrado, mientras yo dirigía un video. Digo esto por última vez. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona. Así que por favor, paren con sus ciberjuegos y su narrativa ficticia", escribió el rapero en su Instagram.

Rojean Kar responde a Travis Scott

Rojean Kar responde a Travis Scott

Rojean Kar respondió a la declaración de Travis con un video que publicó en sus historias de Instagram, en el que acusó al papá de los hijos de Kylie Jenner de mentir y engañar a la empresaria y celebridad de 25 años.

"Decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo".

"Cuando todo el mundo te ha visto conmigo, cuando tengo fotos y videos tuyos conmigo. Vamos, señor", mencionó la modelo.

La mujer dio más detalles de los encuentros que supuestamente habría tenido con Travis Scott este año.

"Este día de San Valentín te vi. Salí corriendo por la puerta y tenías a todas las chicas que conozco gritándome cosas como 'Travis pregunta por ti, vuelve'. ¿Estamos fingiendo que eso no sucedió también? Vamos. Engañas a esa perra todas las noches. Toda la maldita ciudad lo ve", añadió Rojean Kar.

Tal vez te interese.- Kylie Jenner se quitó las cejas para la Semana de la Moda en París

¿Cómo comenzó el rumor entre Travis Scott y Rojean Kar?

¿Cómo comenzó el rumor entre Travis Scott y Rojean Kar?

Travis se defendió después y compartió una imagen de una mesa con temática del Día de San Valentín. “Si no estuviste en esta mesa el Día de San Valentín, entonces no estuviste conmigo”, escribió el rapero de 31 años.

Los rumores de romance entre Travis Scott y Rojean Kar surgieron por primera vez en 2019 ( y ella no ha sido la única señalada ), por lo que usuarios de redes sociales especularon que su supuesta aventura habría ocasionado de él y Kylie Jenner tomaran un break de su relación ese año.

Ella negó los informes en sus historias de Instagram en ese momento, mientras que una fuente cercana al rapero también dijo que "cualquier rumor de infidelidad es total y completamente falso".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.