Suegra de Will Smith IMPACTA con su espectacular figura ¡Cuerpazo!

El nombre de Will Smith se encuentra entre las tendencias del mundo de los espectáculos pero no precisamente por una noticia sobre él sino por su suegra, ¡así es!, Adrienne Banfiel, quien a sus 67 años de edad ha causado furor en Instagram por su espectacular figura.

Pero antes recordemos que Will Smith no es la única estrella de su familia, pues cada uno de los integrantes que la conforman han logrado desarrollarse exitosamente en el medio artístico, entre ellos su esposa Jada Pinkett y su hija Willow Smith.

Desde hace tiempo Jada y Willow habían logrado acaparar todas las miradas del público a través de su belleza, y es hasta ahora que hemos descubierto que el físico privilegiado de esta familia viene desde generaciones previas.

Y por supuesto que hablamos de Adrienne Banfiel, madre de Jada Pinkett, quien ha hecho estallar las redes sociales al presumir la espectacular figura que posee a sus 67 años, resultado de un exaustivo entrenamiento físico.

A través de su cuenta de Instagram, la suegra de Will Smith ha logrado ganarse la admiración de millones de personas alrededor del mundo, demostrando que la edad no es ningun impedimento para lucir un cuerpo firme y hermoso.

Con más de 241,000 mil seguidores en esta plataforma, Adrienne Banfiel logró causar un gran furor con una de sus últimas fotografías, donde la vemos lucir un ajustado outfit deportivo que deja al descubierto su tonificado abdomen.

Como era de esperarse no pasó mucho tiempo para que esta imagen de la suegra de Will Smith comenzara a viralizarse hasta formar parte de las tendencias en redes sociales, ganándose varios admiradores, pues no podemos negar que luce totalmente espectacular.

Recordemos que hace algunos meses Will Smith y su esposa Jada Pinkett estuvieron entre los titulares más polémicos de La Verdad Noticias, tras revelarse que Jada había sido infiel al protagonista de “El príncipe del rap”.

