Subtítulos de Endgame dan pista sobre personaje de X-Men que se uniría al MCU

Ha pasado más de un año del estreno de Avengers: Endgame, pero los fanáticos aún notan los huevos de Pascua y las joyas ocultas que no eran tan obvias en los meses inmediatamente posteriores a su estreno. Algunos de estos huevos de Pascua no estaban disponibles hasta ahora.

Uno de los descubrimientos más recientes en torno a la película se presenta en forma de subtítulo sobre lo que alguna vez se denominó una conversación "inaudible". Esta conversación en particular ahora tiene textos añadidos que nos muestran exactamente lo que las voces dicen, lo que posiblemente insinúe un personaje de X-Men que se ha avecinado en la distancia del MCU.

El intercambio tiene lugar durante el atraco temporal de los Vengadores, donde Tony Stark y Steve Rogers viajan a un S.H.I.E.L.D. base en 1970 en busca del Tesseract y más partículas Pym. Mientras se escabulle por el complejo, Steve encuentra la oficina de Peggy Carter, su amor perdido hace mucho tiempo y la observa desde las sombras mientras habla con un empleado desconocido de S.H.I.E.L.D. empleado. Los subtítulos desglosan el chat del dúo de la siguiente manera:

Agente misterioso: "Lo están intentando, señora, pero la unidad de Braddock ha sido detenida por un rayo".

Peggy: "Voy a mirar las proyecciones meteorológicas".

Agente misterioso: "No son rayos lo que estamos viendo".

¿Storm podría llegar a los Avengers?

Los teóricos de MCU sugieren que el agente está hablando de Storm, uno de los X-Men más famosos de todos. Los fanáticos de los cómics de Marvel saben que Braddock también es conocido como el Capitán Gran Bretaña, quien ha estado afiliado a los Illuminati, Secret Avengers y al propio S.H.I.E.L.D.

Uno de los problemas que tienen algunos fanáticos con la teoría de Storm es la línea de tiempo. ¿Por qué estaría causando olas en la década de 1970 y cómo entraría en la línea de tiempo actual 50 años después? Esto no es algo que los genios de Marvel Studios no podrían solucionar, y siempre encuentran la forma para que sus historias encajen.

Halle Berry representó a Storm en la primera trilogía de los X-Men en Fox

No importa a quién o qué se haga referencia en esta conversación, se hizo a propósito para alinearse con alguna historia en el futuro de la MCU. Estos subtítulos se agregaron recientemente y no estaban disponibles cuando la película se lanzó por primera vez en formato digital y en Blu-ray a principios de este año. Si Peggy y el hombre misterioso no hacen referencia a Storm, es casi seguro que se trata de otro personaje de Marvel que aparecerá en el futuro.

Te puede interesar:Marvel: "Avengers 5" tendría a estos dos villanos haciendo equipo

Ha habido muchas pistas en las películas de MCU sobre personajes o historias que vendrían en películas posteriores. Wakanda fue mencionado en Iron Man 2, ocho años antes de que Black Panther llegara a los cines. Otros creen que Okoye hablando de terremotos submarinos en Endgame es una burla para Namor, un personaje similar al Aquaman de DC.