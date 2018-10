Sublime concierto en el FIM Cancún 

José Feliciano se presentó en la ciudad de Cancún en el marco del Festival Internacional de Música, en el cuál ya se han presentado figuras internacionales de todos los géneros musicales.

El ganador del premio Grammy internacional en 17 ocasiones hizo su entrada minutos después de las 21 horas, con energía a pesar de la edad y sobre todo con buen humor agradeció a sus seguidores reunirse esa noche para poderlo escuchar.

Fue en el Oasis Arena que José Feliciano vendió cada una de las entradas disponibles y en donde además presentó a su hijo menor como músico en la batería, fue una velada en la que la figura de Puerto Rico hizo algunos comentarios sobre este país.

"Me gusta todo México, amo Cancún, pero me gustaría llegar a la Ciudad de México y ver el Auditorio Nacional, pues no lo conozco" mencionó el cantautor de renombre durante un paréntesis es su concierto.