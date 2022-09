"Subí 25 kilos", Alejandra Ávalos revela que estuvo a punto de morir

Alejandra Ávalos, de 53, es una artista completa, pues desde muy joven recibió una educación integral de canto, baile y actuación al entrar al CEA, de Televisa, y ya va a cumplir 40 años de trayectoria. Platicamos con ella y nos abrió su corazón para contarnos algunos momentos difíciles que ha pasado, tanto en lo personal, como en temas de salud:

-Mencionaste que el precio de la fama también ha sido sacrificarte con la comida...

“Es que siempre procuré mi cuerpo, mi salud, mi arreglo, para tener una imagen impecable y ser atractiva, y porque siendo figura pública estás bajo una lupa”.

-¿Has tenido problemas en ese sentido?

“En los últimos veinte años he luchado con mi salud, pues mi metabolismo se ha visto afectado por tratamientos con cortisona”.

-¿A qué se debió esto?

“La primera vez no podía cantar porque tenía laringitis; me recomendaron inyectarme cortisona, pero me pasé de dosis y mi metabolismo tronó”.

-¿Qué consecuencias tuviste?

“Dejó de funcionar mi sistema renal, subí veinticinco kilos en una semana, retuve líquidos y me inflamaba”.

-¿Después tuviste más problemas?

“Tuve accidentes, iba al hospital y me inyectaban cortisona; los últimos cinco años tuve cinco veces neumonía, una vez influenza y COVID; diversas causas afectaron mis pulmones y mi corazón, operaciones de emergencia, como cuando me explotó la matriz por un mioma que creció demasiado; si no me hubieran inyectado cortisona, no estaría viva”.

-¿Y eso ha afectado tu peso?

“Exacto, no he bajado demasiado, pero lo que me queda es resarcir ese daño, tratando de comer bien”.

