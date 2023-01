Su padrastro abusó de ella, Shania Twain revela su triste historia



Shania Twain Es una famosa cantante que recientemente reveló en una entrevista con The Sunday Times que el abuso sexual que sufrió por parte de su padrastro le hizo tener una consciencia diferente de su cuerpo, al grado de querer desaparecer su femineidad.

La cantante habló sobre el abuso físico y sexual que recibió de Jerry Twain, el esposo de su madre, y de las estrategias que utilizó para poder evitarlo lo más que pudo.

“Me escondía y aplanaba mis senos. Usaba sostenes que eran demasiado pequeños para mí y usaba dos, le restaba importancia hasta que no había nada femenino en mí”, dijo la estrella de la música a la publicación.

El abuso de Shania Twain

Hay que destacar que con el próximo lanzamiento de su álbum ‘Queen of Me’, la cantante ha hablado con diversos medios sobre este terrible problema, ya que tuvo experiencias que le costaron mucho trabajo superar.

“Yo fui abusada cuando era niña, mi padre me acariciaba en la parte superior y me hacía andar sin camisa, y yo ya estaba madurando”, explicó Twain al programa matutino ‘Today’.

Para demostrar que ha podido salir adelante, la cantante se enfrentó a uno de sus mayores temores y quiso exponer su cuerpo desnudo en la portada de su nuevo disco, ya que ahora se siente más cómoda en su piel.

“Soy feliz en mi propia piel. Es la única piel que tengo, así que no tengo otra opción. Es hora de comenzar a amarme y aceptarlo realmente, no avergonzarme o intimidarme”.

Sharon, la madre de la cantante, así como su padrastro fallecieron en un accidente automovilístico en 1987.

TE PUEDE INTERESAR: Brad Pitt recibe coqueta felicitación de cumpleaños de Shania Twain ¡OMG!

¿Quién es Shania Twain?

Shania Twain (nacida Eilleen Regina Edwards; Windsor, Ontario; 28 de agosto de 1965) es una cantautora, actriz y personalidad televisiva canadiense. El estilo de su música se mueve entre el country, pop y rock.

Su tercer álbum, Come on Over (1997), se convirtió en el álbum de música country más vendido, con 40 millones de copias, y el álbum más vendido de la historia por una mujer. Este álbum, junto al resto de su repertorio, ha hecho ventas de, aproximadamente, 85 millones de discos.

Cabe destacar que es la única cantante femenina en tener tres discos de diamante en Estados Unidos, certificados por la RIAA, siendo, además, la segunda cantante canadiense con más discos vendidos (detrás de Céline Dion y por delante de Alanis Morissette).

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram