Studio Ghibli y HBO Max lanzan un relajante vídeo de 30 minutos ¡Te encantará!

Las películas de Studio Ghibli son conocidas por las bellas imágenes que se utilizan para contar sus historias animadas, a menudo con escenas de la naturaleza, mundos fantásticos o vida pastoral.

HBO Max ha hecho uso de esta calidad con un video relajante compuesto por imágenes pacíficas de las películas del estudio, que ahora están disponibles para transmitir en la plataforma.

El video de 30 minutos, publicado en YouTube de HBO Max, destaca algunos de los momentos más asombrosos de los trabajos del estudio de animación japonés. Esto incluye películas de anime clásicas como Mi Vecino Totoro, El Castillo Vagabundo y Kiki entregas a domicilio.

Estas compilaciones son comunes en YouTube, a menudo incluyen sonidos tranquilos o música para ayudar a las personas a relajarse o trabajar. Sin embargo, el vídeo de Studio Ghibli no incluye música y, en cambio, se basa por completo en el ambiente y las imágenes de las películas, como nubes rodando, personas trabajando en campos de arroz y personajes descansando o durmiendo.

Mira el video de Studio Ghibli y HBO Max

Al abrirse al sonido del agua ondulando y el gorjeo de los insectos, el video continúa proporcionando impresionantes efectos visuales y de sonido durante poco más de seis minutos, luego se repite en una transición perfecta. ¡Sin duda te ayudará a tener momentos de paz y tranquilidad!

Como mínimo, el video es una demostración del compromiso del estudio con el arte hermoso y su aprecio por los momentos más tranquilos. A pesar de las raíces de Studio Ghibli en el anime, sus películas tienen un estilo artístico distintivo que las ha llevado a trascender las expectativas típicas de la animación japonesa.

La mayoría de las películas creadas por el estudio fueron dirigidas por Hayao Miyazaki ; sin embargo, Nausicaä of the Valley of the Wind de Miyazaki es anterior a Studio Ghibli y a menudo se le atribuye el mérito de ser la película que resultó en su fundación.

Las películas de Studio Ghibli son un ícono japonés

La película se considera parte de la colección y está disponible junto con las demás en HBO Max (plataforma que llegará a Latinoamérica en 2021). La Verdad Noticias te recuerda que Netflix también cuenta con licencia temporal de los mejores filmes.

Algunos fanáticos pueden sorprenderse de que las películas no estén disponibles para su transmisión en el propio servicio de Disney Plus, ya que históricamente muchas fueron lanzadas por Disney en los cines y para su distribución en forma de vídeo doméstico.

Disney también participó en el doblaje de las películas al inglés y, como tal, a veces se supone que son películas de Disney. Sin embargo, fue HBO Max quien adquirió los derechos para ser el hogar de transmisión en EE. UU. para la colección de películas de Studio Ghibli.

Mata ne!