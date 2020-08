Studio Ghibli vuelve a abrir su museo desde septiembre de 2020 ¡Genial!

Buenas noticias para los superfans de Studio Ghibli. El Museo Ghibli, dedicado al famoso estudio de animación y su trabajo, planea abrir sus puertas una vez más después de un cierre temporal debido al COVID-19.

Según el sitio web del museo, se permitirá la compra general de entradas a partir del 25 de agosto, después de un mes más o menos de limitar las entradas solo a los residentes de la ciudad local. Sin embargo, el museo aún mantendrá la precaución por la contingencia de Coronavirus.

El Museo Ghibli reabre sus puertas

Por el momento, el número de huéspedes dentro de la ubicación en un momento dado estará estrictamente limitado, al igual que el horario de funcionamiento de las instalaciones. Este cuidado, también lo están realizando con la construcción de su parque temático.

Hasta que se abran las opciones generales de entradas, el Museo Ghibli continuará con su método de seleccionar al azar a los residentes locales para las visitas, lo que le permitirá seguir funcionando en el momento.

¿Qué encontrar en el Museo Ghibli?

El museo en sí es el sueño de un fanático de Studio Ghibli hecho realidad, con una arquitectura encantadora y muchas recreaciones del trabajo icónico del estudio, como un robot soldado de 7 pies de altura de la película Castle in the Sky o el autobús gato de My Neighbor Totoro.

También incluye exhibiciones especiales rotativas, así como exhibiciones consistentes como "Where A Film is Born", que representa un espacio de trabajo creativo utilizado por un cineasta hipotético donde se inspirarán para la próxima película.

Foto: Ghibli Museum, Mitaka

Otros lugares dentro, incluyen la sala "Tri-Hawks" (un juego de palabras basado en el nombre de la ciudad "Mi-taki", que significa "tres halcones") donde los visitantes pueden buscar libremente libros recomendados por el propio Hayao Miyazaki de Ghibli, y el Teatro Saturn.

Sin embargo, los interesados deberían considerar la posibilidad de visitarla pronto, ya que el museo planea cerrar sus puertas nuevamente pronto. Una vez que lleguen noviembre y diciembre, el Ghibli Museum cerrará para realizar tareas de mantenimiento que no se pueden realizar durante las operaciones normales, y nadie podrá visitarlo.

Afortunadamente, el teatro espera reanudar sus operaciones normales en 2021, momento en el que cualquier persona de cualquier lugar podrá revivir los recuerdos nostálgicos de las películas animadas más queridas por sus fans.