Studio Ghibli revela las primeras imágenes de “Aya And The Witch”

El famoso estudio de animación japonés Studio Ghibli, dio a conocer un primer vistazo a su siguiente película. Esta tiene un estilo completamente producido por CGI y se aleja del estilo tradicional que los caracterizó siempre. Se trata del filme “Aya And The Witch” basado de un famoso libro infantil. ¡Las fotos están increíbles!

Primer vistazo de “Aya And The Witch”

Según informó Is Morbo, este nuevo largometraje está siendo dirigido por el hijo de Hayao Miyazaki llamado Goro. Este director ya ha realizado varias películas para el estudio fundado por su padre y se siente entusiasmado de innovar con “Aya And The Witch”. Su filme está basado de un libro infantil best-seller titulado “Earwig and the Witch” de Diana Wynne Jones.

El mismo hayao Miyazaki logró adaptar con éxito otro libro de Diana Wynne Jones titulado “Howl’s Moving Castle” (2004); siendo un clásico para los fanáticos de Studio Ghibli. Ahora, el hijo de Miyazaki desea sobresalir con un estilo CGI para su nuevo filme y dar el salto generacional tras dirigir “Cuentos de Terramar” (2006) y “La colina de las amapolas” (2011).

Sobre el nuevo filme de Studio Ghibli

La película de “Aya And The Witch” tenía programado su estreno durante el Festival de Cine de Cannes en 2020, pero debido a que fue cancelado por la pandemia de Coronavirus (COVID-19) se espera una confirmación para una nueva fecha. Aunque los rumores indican que podría estrenar directo en la televisión japonesa.

La historia de este largometraje nos cuenta la vida de una niña huérfana llamada Aya; cuya verdadera identidad es ser la hija de un bruja. Un día otra bruja termina adaptándola y ella junto con la ayuda de un gato que habla, decide escapar de su nuevo hogar. Goro Miyazaki siempre había sentido la presión de su padre, pero los fans quedaron sorprendidos con las primeras imágenes de su filme.

Así luce “Aya And The Witch”

Los usuarios de redes sociales han expresado que estas primeras imágenes lucieron espectaculares a primera vista. También notaron que se han empleado nuevas técnicas de animación para combinar el estilo CGI sin perder el sello que caracteriza a Studio Ghibli; recordemos que Hayao Miyazaki se encuentra trabajando en otra película por su cuenta.

Se trata de “How Do You Live?” y está siendo animada cien por ciento con el estilo tradicional, sin fecha límite de entrega e incluso se sigue avanzando durante la pandemia de Covid-19. Hay que tomar en cuenta que el director de “La Princesa Mononoke” decidió regresar de su retiro para estrenar una última película tras “Se levanta el viento” (2013).

