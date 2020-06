Studio Ghibli le envió una katana a Harvey Weinstein por una clara razón

No hay duda que el nombre de Harvey Weinstein, ahora está manchado con crímenes confirmados de violación; pero a su vez tiene un pasado con el mismo Studio Ghibli y la distribución de sus películas. Ahora, la verdad detrás de su turbulenta relación con el director Hayao Miyazaki, asombra con una nueva anécdota.

Studio Ghibli y Harvey Weinstein

La historia tiene que ver con la distribuidora Miramax que fundó Harvey Weinstein y cómo en el pasado quiso hacerle unos cambios a la película de la Princesa Mononoke de Studio Ghibli; algo que molestó al mismo Hayao Miyazaki y el productor Toshio Suzuki.

Según información de The Guardian, los rumores eran que el mismo Miyazaki le envió una espada samurai o “katana” al polémico Weinstein con las palabras “Sin Cortes” en la hoja; pero el mismo cineasta japonés reveló la verdad y aclaró que la persona detrás de esta idea fue su gran amigo Toshio Suzuki.

Hayao Miyazaki fue amenazado por Harvey Weinstein

A pesar de que otra persona envió la katana, el cineasta de El Viaje de Chihiro sí confesó haber viajado a Nueva York para platicar con el ahora delincuente sexual; pero su encuentro fue escuchar todo tipo de agresiones y demandas sobre reducir la duración de sus películas. ¡Qué horror!

De esta forma, Harvey Weinstein también apodado “Harvey Manostijeras” por sus crímenes, recibió un claro mensaje de Studio Ghibli y que por nada del mundo “reducirían” sus obras ya famosas en territorio japonés. Además, el mismo Steve Albert contó más detalles sobre esta anécdota en su libro de memorias.

La verdad detrás de la katana

Al parecer, Toshio Suzuki logró conseguir una réplica de una espada samurai en una tienda difícil de encontrar en Tokio. Siendo una de las armas utilizadas en películas de samurais y que a simple vista parecen auténticas; solo que no están afiladas en realidad. De alguna manera logró llevársela a su encuentro con Harvey Weinstein en Nueva York.

“Suzuki le presentó la espada a Harvey en una sala de conferencias llena de empleados horrorizados de Miramax. Uno de ellos luego se me acercó y me dijo: ‘¿Le diste una espada a Harvey? ¿Estas loco?’ Cuando Suzuki le presentó a Harvey la espada, Suzuki gritó en inglés y en voz alta: ‘¡Mononoke Hime, NO CUT!’”, narró Steve Albert en su libro y agregó esta frase de Hayao Miyazaki; quien tuvo una sonrisa en el rostro: