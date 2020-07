Studio Ghibli: Porco Rosso, es la película favorita en los ANNECY 2020

La popularidad de las películas animadas de Studio Ghibli no tiene límites, pues actualmente las podemos disfrutar desde varias plataformas como Netflix y HBO Max. Ahora, el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy ubicado en Francia, fue testigo de un nuevo filme ganador de este estudio.

Películas de Studio Ghibli en los ANNECY

Este festival de animación francés, tiene una larga historia otorgando reconocimientos a las películas favoritas por el público, siendo estos espectadores los que votan por su favorito año tras año. La edición del 2020 se llevó a cabo del 15 al 30 de junio y nuevamente destacó un filme de Studio Ghibli: El clásico de 1992 dirigido por Hayao Miyazaki y titulado Porco Rosso.

Los ANNECY 2020 celebraron su 60 aniversario con un evento cien por ciento virtual y esto incluyó las votaciones realizadas por fans. El nombre de Hayao Miyazaki es muy conocido en este festival y también lo es el nombre de su colega Isao Takahata (La Tumba de las Luciérnagas). Tampoco pasamos por alto al cineasta Masaaki Yuasa (Ride your wave: juntos en el mar).

Porco Rosso de Studio Ghibli, ganadora a película favorita en la historia Annecy

¿Quiénes ganaron el Premio ANNECY?

Porco Rosso se llevó el “Cristal de Annecy al Largometraje” en 2020, obteniendo el 32 por ciento de los votos generales para la encuesta realizada en 1993; siendo un año después de su estreno oficial. Ya en 1995 se realizó un doblaje oficial con el actor francés Jean Reno, de “LEÓN: El Profesional” (filme con Natalie Portman).

Debido a este doblaje, podemos decir que el clásico de Studio Ghibli se convirtió en el favorito de los fans; pues recibió más del doble de los votos en un galardón que otorga el máximo de los honores. En segundo lugar tenemos a “El fantástico Mr. Fox” de Wes Anderson estrenado en 2009.

En tercer lugar tenemos a “My Life as a Zucchini” de Claude Barras estrenada en 2016 y finalmente en cuarto lugar a “I Lost My Body” de Jérémy Clapin estrenada en 2019. Además de dar a conocer el título favorito de toda la historia, se galardonó al ganador del “Largometraje de Cristal” y este fue para “Calamity, a Childhood de Martha Jane Cannary” de Rémi Chayé estrenado en 2020.

Studio Ghibli en el 2020

El director hayao Miyazaki se encuentra trabajando en una nueva película titulada “How Do You Live?” y esta no tiene una fecha límite de entrega; siendo un filme realizado tras su retiro en el 2013 con “The Wind Rises”. Su hijo Goro Miyazaki también está produciendo un filme de Studio Ghibli animado con CGI y este lleva por nombre “Aya And The Witch”.