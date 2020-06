Studio Ghibli: Hijo de Hayao Miyazaki rompe el silencio sobre su relación

El famoso estudio de animación japonesa, Studio Ghibli, tiene al director Hayao Miyazaki como su cofundador. Él ha demostrado tener una creatividad sin límites en sus películas y ahora su hijo Goro Miyazaki tiene la responsabilidad de una nueva cinta, pero su carrera no ha sido similar a la de su padre.

Según información de The Asahi Shimbun, Goro Miyazaki rompió el silencio sobre la relación con su padre; quien es considerado un genio en la animación japonesa. Sus inicios con Ghibli fueron turbulentos, pues su primera película Cuentos de Terramar (2006), no fue bien recibida por el público y mucho menos por su progenitor.

El sueño de Goro Miyazaki siempre fue trabajar en la industria del anime, confesó haber crecido con un padre ausente de casa por estar siempre trabajando en sus películas como “La Princesa Mononoke” y “El Viaje de Chihiro”. Su madre también trabajaba en el mundo de la animación y siempre fue aconsejado de no seguir sus pasos.

El director de “Ponyo” no deseaba combinar sus relaciones familiares con el trabajo y este aún es un rasgo que lo representa. Goro mencionó que su padre le reprochó mucho por obtener la oportunidad de dirigir una película aún siendo un principiante; aunque la propuesta había vendido del productor Toshio Suzuki.

Goro confesó que las palabras de Miyazaki tenían algo de razón y ahora comprende el significado de la pregunta que recibió en el pasado: “Si diriges una película una vez, serás llamado como un director el resto de tu vida. ¿Entiendes lo que eso significa?”. Entonces, su primera película del 2006 habría expresado sus fallos.

Goro Miyazaki se sigue realizando la pregunta sobre qué lo hace diferente de su padre, pues en un principio llegó a trabajar con él para la apertura del Museo Ghibli en 2001. Ya que la enorme creatividad de Hayao Miyazaki causó y sigue causando impacto en la vida de Goro.

“un genio que no deja de actualizarse. Cuando he subido varios escalones, me encuentro aún más lejos de él”