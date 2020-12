Studio Ghibli: Hayao Miyazaki reemplazó a otro director en El Castillo Vagabundo

El trabajo de un director para un largometraje en el icónico Studio Ghibli debería ser el trabajo soñado para cualquier autor de anime prometedor. Entonces, ¿por qué Mamoru Hosoda terminó rechazando la oportunidad de dirigir El Castillo Vagabundo?

La respuesta está en las estrictas reglas y tonos que conlleva trabajar para una aclamada compañía de animación, y cómo eso puede entrar en conflicto con la visión creativa de un director en ciernes que busca dejar su propia marca única en el mundo del anime.

El mes de marzo de 1999 vio el debut de Mamoru Hosoda, un joven director asignado al cortometraje Digimon Adventure. Fue lanzado un día antes del primer episodio del programa de televisión original y serviría como introducción a la franquicia de anime.

A pesar de que opera bajo una fórmula similar a Pokémon, la película de Digimon formó rápidamente como una historia independiente llena de personajes realistas y gran animación.

La película fue lo suficientemente popular como para impulsar el lanzamiento de otro cortometraje teatral, Digimon Adventure: Our War Game!, que obtuvo tanto elogios de la crítica como la atención del estudio de animación más querido de Japón.

El productor de Ghibli, Toshio Suzuki, se acercó a Hosoda para probar su interés en dirigir una nueva película para la que pensaban que podría encajar bien: El Castillo Vagabundo (Howl no Ugoku Shiro), una adaptación al anime de la novela de fantasía de Diana Wynne Jones.

Para un director con solo un par de cortometrajes y algo de trabajo en televisión en su haber, esta fue una oportunidad de oro y la aceptó rápidamente. Sin embargo, a los pocos meses, Mamoru Hosoda abandonó el proyecto.

El problema fue que durante la producción de la película, se animó a Hosoda a crearla de la forma en que Hayao Miyazaki lo habría hecho. En una entrevista con Polygon, el director de Summer Wars confesó que:

"La diferencia entre la película que quería hacer y cómo la querían hacer era demasiado grande, así que tuve que salir del proyecto"

En todas las películas de Studio Ghibli, hay una atmósfera inconfundible que es tan encantadora como uniforme. Parte de lo que ayuda a Ghibli como marca es la forma en que todas las historias parecen tener un enfoque similar al contarlas. Si bien esto es beneficioso para la empresa, es innegable que lo es menos para un director en ciernes que busca dar su propio giro a las historias que cuenta.

Incapaz de comprometer su visión creativa, Hosoda pronto abandonó el proyecto en busca de otras producciones que le permitieran hacer películas en sus propios términos. Por más arriesgado que pudiera parecer en ese momento, el director le atribuye el mérito de haberle permitido hacer crecer su carrera hasta donde se encuentra hoy y Hayao Miyazaki consiguió otro éxito tras El Viaje de Chihiro.

En 2006, Mamoru Hosoda estrenó la película sobre la mayoría de edad The Girl Who Leapt Through Time, una película que recibió elogios suficientes para incitar a los críticos a llamarlo "el próximo Miyazaki". Desde entonces, ha escrito y dirigido películas como Wolf Children y Mirai; esta última nominada a Mejor Película de Animación en los Premios de la Academia 2019.

Aunque Studio Ghibli “perdió” a un director y se mantuvo con su estrella Hayao Miyazaki, La Verdad Noticias admite que el mundo del anime no sería el mismo sin las películas de Mamoru Hosoda y puedes ver varias de ellas en plataformas de streaming como Netflix.

