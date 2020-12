Studio Ghibli: El Viaje de Chihiro fue relanzada en Japón ¡Y superó su récord!

La ganadora del Oscar de Hayao Miyazaki, Spirited Away (El Viaje de Chihiro), ha cruzado la marca de los $300 millones en la taquilla de Japón 19 años después del estreno teatral original del clásico del anime por Studio Ghibli. ¡El gigante aún puede crecer más!

Toho, el principal distribuidor y exhibidor de películas de Japón, anunció el 15 de diciembre que aumentaría la taquilla nacional total de El viaje de Chihiro en $8.5 millones, teniendo en cuenta las proyecciones de reactivación de la película que tuvieron lugar en 2020 (a través de Variety).

Con tantos lanzamientos nuevos pospuestos en medio de la pandemia, Toho relanzó el filme de Studio Ghibli para ayudar a atraer a los espectadores de regreso a los cines. El total bruto de Spirited Away en Japón ahora se sitúa en 304 millones de dólares, que es el récord histórico para cualquier película estrenada en Japón.

El Viaje de Chihiro por Studio Ghibli en 2001

Studio Ghibli vs Kimetsu no Yaiba

La nueva recaudación de Hayao Miyazaki “Spirited Away”, significa que la sensación de taquilla de otoño de 2020 Kimetsu no Yaiba: Mugen Train tiene un poco más de competencia para reclamar el récord de todos los tiempos.

Lanzada por Toho y Aniplex en octubre, la película de acción animada Demon Slayer ha recaudado $291 millones hasta la fecha en Japón y se esperaba que consiguiera el título de El Viaje de Chihiro para la próxima semana.

Ahora que el éxito de Studio Ghibli ha superado los $300 millones, Kimetsu no Yaiba tardará un poco más de lo esperado en pasar a la posición número uno. La Verdad Noticias te recuerda que este fue uno de los 4 títulos Ghibli que se relanzaron en cines durante la pandemia de COVID-19 a partir de junio.

Las otras películas de anime son “Nausicaa of the Valley of the Wind”, “Princess Mononoke” y “Tales from Earthsea” de Goro Miyazaki (quien pronto estrenará el filme CGI “Earwig y la bruja”). Según Variety, los cuatro relanzamientos de Studio Ghibli recaudaron un total combinado de $25 millones en la taquilla de la pandemia y el éxito sigue creciendo.

