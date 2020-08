Studio Ghibli: Director CONFÍA que “Earwig and the Witch” será un éxito

Earwig And The Witch (Aya And The Witch) se lanzará más adelante este año desde Studio Ghibli, marcando la primera vez que el legendario estudio japonés se ha aventurado en el mundo de la animación generada por computadora. Aunque esta es una partida para Ghibli, el director de la película, Goro Miyazaki, no tiene miedo de ocultar su confianza en ello.

En una conferencia de prensa reciente, Goro habló de su película 3DCG como un proyecto que “quería que todos vieran en este momento” y expresó que siente será del agrado del público. Algo que puede tomarse con altas expectativas y que el largometraje deberá superar.

¿Quién es Goro Miyazaki?

Goro Miyazaki, para aquellos que quizás no sepan, es el hijo de posiblemente el animador más legendario en el medio del anime, Hayao Miyazaki; quien es una figura de mucho tiempo dentro de Studio Ghibli. Mismo que salió de la jubilación para continuar su trabajo en la creación de una nueva película (solo que con animación tradicional).

Earwig and the Witch, no es la primera película que dirige Goro Miyazaki, pues se lleva el mérito por From Up On Poppy Hill y Tales From Earthsea. Su relación con su padre es muy competitiva, pero finalmente decidió traer el mundo del 3D a Studio Ghibli para hacer su propio camino en el estudio; algo que muchos seguidores están ansiosos por conocer.

Sobre Aya And The Witch

Además de expresar su sincera confianza en la película, Goro Miyazaki también desglosó el personaje de su película y cómo se siente en la historia:

“Ella es un tipo de heroína que no ha sido representada en Ghibli hasta ahora y es una chica fuerte que hace todo lo posible para vivir como quiere vivir. Siente una presión abrumadora y soporta muchas dificultades, pero sigue siendo brillante a lo largo de todo”, comentó Goro.

Póster oficial de "Earwig and the Witch"

Sinopsis de la película

“No a todos los huérfanos les encantaría vivir en St. Morwald's Home for Children, pero Earwig sí. Ella obtiene lo que quiere, cuando lo desea, y así ha sido desde que la dejaron en la puerta del orfanato cuando era bebé. Pero todo eso cambia el día en que Bella Yaga y Mandrake llegan a St. Morwald, disfrazados de padres adoptivos”.

Te puede interesar: Studio Ghibli inicia a trabajar en su parque temático del 2022

“La pequeña es llevada a una misteriosa casa llena de habitaciones invisibles, pociones y libros de hechizos, con magia en cada esquina. Usando su propia inteligencia, con mucha ayuda de un gato parlante, ella decide mostrarle a la bruja quién manda”.