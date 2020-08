Stranger Things no terminará con la cuarta temporada, creadores lo confirman/Foto: Diario AS

Si bien los fanáticos pueden tener que esperar un poco más antes de poder visitar nuevamente la ciudad de Hawkins, que no tiene tanto sueño, gracias a la pandemia del coronavirus, los creadores de 'Stranger Things' nos han dado una actualización muy necesaria sobre la producción y una confirmación sorpresa.

Según Matt y Ross Duffer, la cuarta temporada no será la última temporada del muy querido programa de ciencia ficción de Netflix. "La cuarta temporada no será el final", dijo Ross en una entrevista con The Hollywood Reporter.

“Sabemos cuál es el final y sabemos cuándo es. [La pandemia] nos ha dado tiempo para mirar hacia adelante y descubrir qué es lo mejor para el programa. Comenzar a completar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia", declaró el creador de la serie.

Pero, ¿qué está pasando con la temporada 4? La filmación de la cuarta temporada había comenzado en Atlanta antes de que se cerrara abruptamente debido al coronavirus. Pero no se preocupe, todo ese tiempo en cuarentena ayudó a los creadores a trazar lo que quieren hacer con el resto de la serie.

"Hemos tenido mucho más tiempo para trabajar en los guiones", dijo Matt. "Por primera vez, tenemos todos los guiones escritos y podemos verlos como una pieza completa y hacer ajustes".

Si bien los detalles sobre la cuarta temporada aún están en secreto, sabemos un poco sobre lo que podemos esperar de David Harbour, quien interpreta al jefe de policía Jim Hopper y al padre adoptivo de Eleven (Millie Bobby Brown) en la serie.

En una entrevista con Deadline en junio, Harbour dijo que "Hopper es el estadounidense en esa prisión rusa". "Para mí, lo que sucede en esta temporada, en primer lugar, es muy épico y muy grande a la manera de 'Stranger Things'", dijo.

“Hay monstruos, hay horrores, hay sustos, también hay una gran acción al estilo de Indiana Jones, pero también podemos ver algo de la historia de fondo realmente profunda de Hopper que hemos insinuado con las cajas en la temporada dos, y estoy Realmente emocionado de que la gente vea estos colores realmente profundos en él ”, agregó.

“Cada temporada vemos un lado diferente de él, y la temporada pasada estaba un poco loco... ahora creo que está pintado en una paleta un poco más oscura y es capaz de expresar algunas de estas cosas realmente profundas en él, que nosotros realmente no lo he sabido todavía. Se ha insinuado, pero realmente no lo sabemos".

Estrenada en 2016, esta serie original de Netflix es una de las más exitosas de la plataforma, con sólo 3 temporadas estrenadas y una en camino de lanzarse. Pero ahora los fans deben estar más que emocionados porque habrá más historia/Foto: Candy

Los fans de la exitosa serie de Netflix están demasiado emocionados por lo que posiblemente verán en la nueva temporada.