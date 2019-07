Stranger Things estrena su tercera temporada ¡Al fin!

Stranger Things, una de las series más exitosas de la plataforma de streaming Netflix finalmente ha regresado con su tercera temporada, por lo que sus fanáticos están muy emocionados por este hecho.

Para celebrar el día de la independencia en Estados Unidos Netlfix decidió lanzar todos los episodios de la temporada 3 en la plataforma, ya que esta serie siempre ha tenido grandes referencias a la cultura general de aquel país.

Ahora, con los jóvenes protagonistas un poco más grandes y experimentados tras los sucesos de las ultimas dos temporadas, se enfrentarán a un nuevo mal mientras lidian con uno de sus peores problemas: La adolescencia.

¿Qué se verá en la tercera temporada de Stranger Things?

La temporada nuevaa llegó justo a tiempo, pues Mike, junto a sus amigos Dustin, Lucas, Max, Will y Eleven han salido de vacaciones después de su ultimo curso escolar, por lo que podrán dedicarse de lleno a sus nuevas aventuras.

En esta temporada exploraremos un ámbito que ya habíamos visto en la temporada pasada, pues habran complicaciones con un romance naciente entre algunos de los miembros de la pandilla.

“Es 1985 en Hawkins, Indiana, y el verano empieza a calentarse. Son las vacaciones, hay un nuevo centro comercial en la ciudad y los chicos de Hawkins están a punto de convertirse en adultos”.

Fue la declaración de uno de los elementos de producción de la serie, los cuales aseguran que los nuevos episodios sin duda alguna dejaran satisfechos a los fanáticos, pues podremos ver el desenlace de lo que sucedió en la temporada dos.

Uno de los aspectos que se vio en el último tráiler de la serie fue una extraña voz que se comunicaba con Eleven, diciéndole que logró escapar del mundo conocido como ‘The upside down’ el cual ella supuestamente cerró al final de la última temporada.

Los episodios estarán disponibles a partir de las 2:00 am, por lo que ya podrás disfrutar de los nuevos episodios, y si aun no la has visto aquí te dejamos el tráiler.

