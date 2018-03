‘Stranger Things’ entre las series de Nexflix más vistas en México

Para el cierre de 2017, Netflix ha realizado un balance del contenido más visto de su catálogo no sólo a nivel mundial sino también por países, y México no podía faltar, pues es en nuestro país en donde existe un gran número de suscriptores.

Para comenzar, cabe destacar que el 8 de enero de 2017 fue el día en que más mexicanos vieron la oferta de Netflix arrasando con series como ‘Suburra: Blood on Rome’, ‘Shooter’ y ‘El Chapo’.

‘Disjointed’, ‘Glow’ y ‘Santa Clarita Diet’ fueron las comedias que se disfrutaron menos de 2 horas al día; mientras que ‘The Crown’, ‘Una serie de eventos desafortunados’, ‘Big Mouth’, ‘Disjointed’ y ‘Neo Yokio’, fueron de las predilectas.

Simplemente Nuevo Toledo no existe sin los Iglesias #MrPresident Una publicación compartida de Salvador Iglesias Jr. (@dj_churches) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 5:04 PDT

Las más “maratoneada del año” fue ‘Club de Cuervos’ seguida de ‘El Chapo’, ’13 Reasons Why’, ‘Narcos’, ‘Orange is the New Black’, ‘Stranger Things’, ‘Ingobernable’, ‘Sense8’, ‘Black Mirror’ y ‘Better Call Saul’.

Mientras que la madre indiscutible de todas las series es ‘Stranger Things’ la cual fue nombrada por los miembros de Netflix como “la mejor serie para ver en familia”.

5 days. #StrangerThings Una publicación compartida de Stranger Things (@strangerthingstv) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 6:02 PDT