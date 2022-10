¿Stranger Things como un musical? Esta es la idea de Millie Bobby Brown

La joven actriz Millie Bobby Brown, quien hace a Eleven en “Stranger Things”, tiene una nueva propuesta para la famosa serie, pues le gustaría incluir algo de los musicales para al menos uno de los nuevos episodios.

¿Crees que esto sería una buena idea para la serie producida por Netflix que ha encantado al público desde el 2016? Pues para una de sus protagonistas podría ser algo increíble.

Ella habló de esto y de otras ideas que le gustaría agregar en “Stranger Strange” para los episodios de la nueva temporada que está programada para el 2024 en una entrevista que se encuentra en Tik Tok con Hunter Ecimovic.

Millie Bobby Brown ha compartido públicamente algunas de las ideas que tiene para su Eleven de “Stranger Thing”, aunque asegura que muchas han sido en broma, pero que los medios dan por hecho como que su personaje muriera, que se casara o que tuviera un trabajo en Target.

Sin embargo, ella asegura que no es ni guionista, ni productora de la serie, por lo que todo son sugerencias. Ahora, afirma que le gustaría que el final de la serie, que lanzará su última temporada en el 2024, fuera un musical como hizo otra famosa serie.

“Créanme: puedo hacer el final de Stranger Things, y sería genial. Creo que debería ser como It's Always Sunny In Philadelphia”.