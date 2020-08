Stranger Things: ¿Will Byers es gay? Teoría de fans lo COMPRUEBA

Stranger Things ha sido uno de los programas más queridos desde que comenzó a transmitirse en Netflix. El espectáculo sobrenatural y sus personajes se han hecho un lugar especial en el corazón de la audiencia y ahora todo el mundo está esperando que llegue la temporada 4.

Mientras tanto, continuando con la tendencia de compartir trivias relacionadas con la serie y teorías de los fanáticos contigo, aquí tenemos una interesante sobre Will Byers.

¿Will Byers es homosexual? Netflix da pistas al respecto

Según una teoría de los fanáticos, Will Byers interpretado por Noah Schnapp podría ser gay. ¿Conmocionado? Bueno, sigue leyendo para saber por qué dicen lo que dicen.

Las pistas sobre la homosexualidad de Will Byers

Hay una escena en el episodio 3 de la temporada 3 de Stranger Things titulado, "El caso del salvavidas desaparecido" cuando Will Byers anhela jugar con sus amigos Mike y Lucas, pero quieren pasar el rato con sus novias, Eleven y Max respectivamente.

Esto enfurece a Will Byers y sale de la casa. Mike lo sigue afuera y ambos tienen una acalorada discusión bajo la lluvia, donde Mike dice: "No es mi culpa si no te gustan las chicas".

Eso desconcierta a Will Byers y se queda como sorprendido por un momento o incluso atrapado donde no sabe qué decir, lo que ha inspirado la popular teoría entre los fans de Stranger Things.

Los fans creen que este intercambio se desarrollará como una subtrama en la temporada 4. Lo que hace que su creencia sea aún más fuerte es el hecho de que Stranger Things no ha rehuido aceptar la diversidad.

En una escena pasada de Stranger Things en la que Steve se le declara a Robin, quien le revela que a ella le interesan las chicas.

Bueno, no estamos seguros sobre la sexualidad de Will Byers y cualquier cosa al respecto puede aparecer o no en la temporada 4, así que tendremos que esperar para eso.

Mientras tanto, también hay una teoría contradictoria que dice que Will Byers se ha enfrentado a muchos traumas mientras permanecía en Upside Down y eso puede haber detenido su crecimiento emocional. Y es por eso que se siente cómodo con la gente que ya conoce.

Te puede interesar: Stranger Things: ¿En qué se inspiraron para la tercera temporada?

¿Qué piensas de esta teoría de Stranger Things? Háganos saber en la sección de comentarios.