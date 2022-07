Stranger Things ¿Cuánto ganan cada uno de los protagonistas?

Millie Bobby Brown, actriz y modelo británica inició su carrera en la actuación desde muy pequeña cuando se mudó a Orlando, Florida en 2011. Saltó a la fama por su interpretación del papel de Once en la serie de Netflix Stranger Things.

No queda duda de que su debut en el cine se llevó a cabo en 2019 con la película Godzilla: King of the Monsters, donde interpretó el personaje de Maddison Russell.

Por otro lado, Winona Laura Horowitz más conocida como Winona Ryder, es una actriz estadounidense, dos veces nominada al Óscar y ganadora de un Globo de Oro. E

Pero el papel por el que ganó reconocimiento, fue el de Lydia Deetz, una adolescente de estética gótica, en la película Beetlejuice. A mediados de la década de 2010 volvió a tomar notoriedad por su papel en la serie de Netflix Stranger Things.

El éxito de Stranger Things

Hay que destacar que Stranger Things es una serie de televisión web estadounidense de suspenso y ciencia ficción coproducida y distribuida por Netflix. Se estrenó en la plataforma Netflix el 15 de julio de 2016.

La serie recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada, que elogió la interpretación, caracterización, ritmo, atmósfera y el claro homenaje al Hollywood de la década de los ochenta.

Existen personas alrededor del mundo que componen su extenso fandom, y entre ellos están por supuesto quienes se pregunta sobre el salario que reciben los ahora adolescentes, así como el resto del elenco que conforma la exitosa serie que inicia con la desaparición de Will.

Millie Bobby Brown

La serie Stranger Things en sí es considerada una de las más caras de la historia de Netflix, con aproximadamente 270 millones de dólares de presupuesto en esta cuarta temporada y además de los efectos especiales que requiere.

El monto de dinero que requiere no es para menos si se considera que en su elenco se incluyen estrellas de la talla de Winona Ryder y Millie Bobby Brown.

¿Cuándo ganan los actores de Stranger Things?

Los actores desde que comenzó la serie Stranger Things han aumentado hasta 12 veces el salario inicial desde que comenzó la serie. Winona Ryder comenzó cobrando entre 100 mil y 80 mil dólares por capítulo, hoy en día han alcanzado casi 350 mil dólares por capítulo, quienes interpretan a los amigos de Once.

Por otro lado, la bella Millie Bobby Brown y ella inclusive se estima pueden llegar a cobrar hasta 250 mil dólares por episodio. El resto de personajes obtienen un sueldo de aproximadamente 150 mil dólares por cada una de las entregas de la temporada.

