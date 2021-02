Stranger Things: Así de grandes lucen sus protagonistas ¡OMG!

No podemos negar que Stranger Things es considerada como una de las series más populares y exitosas de Netflix en los últimos tiempos; donde la fantástica historia de un grupo de niños nos mantuvo pegados al televisor durante varias horas al día.

Y aunque pareciera que fue ‘ayer’ cuando nos sentimos conmovidos por la valentía de los pequeños Once, Mike Wheeler, Will Byers, Dustin Henderson y Lucas Sinclair. Ahora nos damos cuenta que el tiempo no pasa en vano.

No creerán cómo luce actualmente el elenco de Stranger Things

Han pasado un poco más de cuatro años desde que se entrenó el primer episodio de Stranger Things. Un gran lapso de tiempo en el que sus protagonistas han presentando una increíble transformación física, pasando de ser unos niños a todos unos adolescentes.

Así luce actualmente el elenco de Stranger Things

Recordemos que los artistas detrás de estos grandes personajes son Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin) y Caleb Mc Laughlin (Lucas).

Aunque prácticamente los vimos crecer en cada temporada en Stranger Things, estos dos últimos años han experimentado grandes cambios físicos; y aquí en La Verdad Noticias te mostramos cómo lucen actualmente.

Así que sin más rodeos, prepárate para sentir el peso de los años y mira cómo lucen actualmente los protagonistas de esta exitosa serie de Netflix.

Millie Bobby Brown (Once)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Noah Schnapp (Will Byers)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb Mc Laughlin (Lucas Sinclair)

