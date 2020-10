Stranger Things 4: ¿Dacre Montgomery acaba de confirmar el regreso de Billy?

Stranger Things ya tiene la producción en curso para la cuarta temporada y es posible que se haya revelado el regreso de un personaje sorprendente e inesperado.

El actor, Dacre Montgomery recurrió a las redes sociales para publicar una foto que ciertamente parece una insinuación de que su personaje Billy podría regresar en la próxima temporada de Stranger Things.

Vestido con una camiseta blanca, luciendo el cabello desgreñado, los indicios de un mal bigote y un collar que se parece al de Billy, seguro que parece ser una provocación de avivamiento.

Como recuerdan los fanáticos, el final de la tercera temporada de Stranger Things vio al Billy poseído morir en los brazos de su hermanastra Max, pero ni siquiera Hopper pudo ser reclamado por la muerte, por lo que parece posible que otro lo haya logrado.

¿Hay posibilidades de que Billy regrese?

Es posible que esta foto provenga de un proyecto no relacionado, ya que Dacre Montgomery también está adjunto para aparecer en las películas de Elvis Presley sin título de Baz Luhrmann, que también está en producción en este momento.

Dacre Montgomery debutó en Stranger Things en la segunda temporada

Dacre Montgomery también ha dicho anteriormente que la introducción de la temporada dos y el final de la temporada tres para Billy fue por diseño, y no pretendía ser algo que continuara a lo largo de la serie.

"Lo construimos de esta manera desde el principio", dijo Montgomery a The Independent el año pasado. "Sabía que iba a llegar que este iba a ser el resultado. Y no creo que me hubieran dado la temporada que tenía Billy si no me estaba muriendo. Creo que porque estaba saliendo, tuve una oportunidad increíble para hacer una amplia gama de cosas. Estoy muy agradecido".

La misma entrevista presenta una parte muy interesante de Montgomery sobre lo que él consideraba el pasado de Billy en la serie, algo que quizás alude aún más a un regreso del personaje.

"Escribí toda esta loca historia de fondo basada en esta historia sobre una mujer que era una virgen de 35 años que había sido inseminada artificialmente", agregó Montgomery. "Quería explorar la connotación bíblica de nacer de una virgen y cómo ese hijo crecería, cómo realzó su Complejo de Dios. Es ridículo, mirando hacia atrás, pero lo que quiero decir es que traeré diez locos ideas para el set, y lo bueno de los Duffers es que siempre tomarán una. Pueden decir, 'Amigo, estás [improperio] loco, y las otras nueve son ridículas'. Pero siempre traigo eso".

¿Y al tercer día Billy resucitó? Podría ser una exageración, o podría ser un flashback, de cualquier manera lo averiguaremos pronto. Dinos que piensas en los comentarios.