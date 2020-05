Stormi, hija de Kylie Jenner con tierno VIDEO cumple difícil reto en Instagram/Foto: Daily Mail

Una de las bebés más adorables de las redes sociales sin duda es Stormi Webster, hija de la multimillonaria influencer Kylie Jenner y del rapero Travis Scott. La pequeña niña se ha robado el corazón del público con sus ocurrencias que su mamá comparte en Instagram. En esta ocasión, Stormi tuvo que cumplir un difícil reto que su mamá le puso. ¡Quedó grabado en tierno video!

Stormi de 2 años demostró que aún siendo pequeña, puede ser una persona bastante obediente y paciente, ya que cumplió a la perfección el “challenge” que le propuso Kylie de 22 años. El reto consistía en que la nena podría agarrar tres chocolates de un bowl que la empresaria puso frente a su hija.

Travis Scott, Stormi y Kylie Jenner/Foto: Glamour

Sin embargo, Webster tenía que esperar a que su mamá regresara del baño para poder disfrutar de las deliciosas golosinas. Aunque parecía sencillo para cualquiera, es claro que las y los niños no siempre pueden resistir a no comer un dulce; por lo que Jenner creyó que la bebé no aguantaría.

Pero la heredera de la fortuna de Kylie Jenner demostró que pudo tener paciencia y aunque estuvo a punto de caer, logró controlar sus ganas de querer probar un chocolate. Por lo que la dueña de “Kylie Cosmetics” se puso muy feliz de que su hija lograra cumplir el reto.

Stormi en Instagram

Aunque en el clan Kardashian-Jenner hay diversos bebés y niños, Stormi se ha convertido en una de las preferidas de las redes sociales, justo como lo es su famosa mamá. Y es que desde que era aún más pequeña, la hija de Travis Scott logró conquistar a los fans de Kylie por demostrar ser una bebé adorable y risueña.

La celebridad de televisión es la que se ha encargado de que el público pueda ver más de cerca el desarrollo de Stormi. Con diversas fotografías y videos, los usuarios de internet siguen los pasos de la niña, quien lleva una vida repleta de lujos y comodidades.