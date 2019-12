Stormi, hija de Kylie Jenner ENAMORA con los labios pintados ¡Chiquilladas! (VIDEO)

La famosa socialité de 22 años, Kylie Jenner, enamoró de ternura a sus millones de seguidores de Instagram al compartir unos exclusivos videos en donde se puede apreciar a Stormi haciendo una de sus chiquilladas.

Resulta que para cautivar en este viernes Kylie Jenner, ha querido dar una muestra de las chiquilladas que realiza su pequeña hija Stormi, mediante un video que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué tiene de novedoso el video de Stormi?

Resulta que mediante un lindo video de Stormi, la hija de Kylie Jenner, quien no hace mucho presumió un nuevo look, ha enamorado a sus millones de seguidores, ya que se logra apreciar al bebé Stormi sentado frente a un espejo y "probándose el lápiz labial de Kylie", pero es una bebé y no se lo ha puesto correctamente, pues se lo untó por toda la cara.

Pero esa no es la mejor parte de todo, sino que lo es cuándo en algún momento del video la pequeña niña de los rizos sonríe y simplemente se nota que se está divirtiendo con los cosméticos de su madre Kylie Jenner, quien impactó las redes con el drástico cambio de su cuerpo.

No queda duda que el video es un poco divertido, pues este video de Stormi manchando el lápiz labial en toda su cara llega solo un día después de que en un clip icónico de “Keeping Up with the Kardashians” cayera, en el que presenta a Kendall Jenner disfrazado de Kylie en donde tambien se recubre los labios con lápiz labial rojo y hace esta cara.

Hay que destacar que Stormi sigue los pasos de su mamá, pues desde que nació, la pequeña se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales pues las fotos y videos que comparte Kylie Jenner en su cuenta oficial de Instagram han estremecido a sus millones de seguidores.

Así lo hizo anteriormente, cuando Kylie Jenner compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una imagen en donde se puede apreciar a su hija Stormi tener un día divertido en la nieve, pues la pequeño presumió lo bien que sabe hacer snowboarding a su edad.

