Stormi Webster tuvo la fiesta de dos años más alucinante de la historia

Stormi Webster hoy cumplió dos años de edad y sus padres Kylie Jenner y Travis Scott tiraron la casa por la ventana con una alucinante y épica fiesta que quedará en la memoria de millones de personas ya que pocas veces se ha visto algo de esa magnitud.

Del Instagram de Kylie Jenner

La temática fue un parque de diversiones, expertos acondicionaron un gran jardín como toda una feria la cual se llama “Stormi World”. En la entrada se encontraba el tradicional inflable con el rostro de la pequeña y al entrar podías encontrar miles de colores por todos lados.

El lugar es tan grande que para comenzar la travesía regalaban mapas para ubicarte y que no te pierdas de ninguna de las atracciones de este parque temático con motivo del cumpleaños número dos de la hija de Kylie Jenner.

Mesas de dulces, máquinas de peluches, tiendas de playeras, sudaderas con la leyenda “Stormi World”, juegos de feria, personas realizando bailes con luces, árboles iluminados son tan solo un poco de lo que se vivió en la épica celebración de la hija de Travis Scott.

Cabe recordar que tan solo hace unos días también ambos padres llevaron a su hija a Disney y disfrutaron de todo el parque temático juntos, además que se acaba de estrenar la nueva línea de maquillaje de Kylie llamada Stormi, la cual evidentemente es dedicada a su adorada y consentida hija.

No cabe duda que el dinero lo puede todo y que los padres de Stormi no escatiman en gastos cuando de hacer feliz a su hija se trata. Si la fiesta de Stormi fue así, no podemos ni imaginar lo que sucederá en sus Sweet Sixteen.

También te puede interesar: Stormi cumple años hoy y Kylie comparte video de cuando se tatuaron su nombre

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana