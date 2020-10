Stevie Wonder lanza 2 nuevas canciones y anuncia su salida de Motown

Stevie Wonder lanzó dos nuevas canciones y anunció su salida del sello discográfico Motown, compañía con la que publicó todos los discos de su carrera hasta el momento.

Wonder dijo durante una conferencia de prensa virtual que “hará algo que nunca ha hecho antes”, y reveló la creación de su propio sello, So What The Fuss Music, que será parte de Republic Records y con lo cual permanecería en la familia de Universal Music:

"Tuve una gran conversación con Monte Lipman, el presidente (de Republic), y hablé con India Arie, de que había firmado con Republic", dijo Wonder.

El cantante había formado parte de Motown Recording desde que firmó su primer contrato a los 11 años, en 1961.

Aunque dejé Motown, nunca dejo Motown. Eso es Detroit. Así que estoy seguro de que podemos descubrir cómo podemos hacer algunas cosas en Motown.

Tal vez haga mi "Evangelio inspirado por Lula" con Motown. Lo solucionaremos ", dijo, refiriéndose a un proyecto de gospel que lleva el nombre de su difunta madre que anunció en 2013.

Stevie Wonder cierra 2020 con dos nuevas canciones

Adicionalmente, la superestrella de 70 años anunció el lanzamiento de “Where Is Our Love Song” y “Can’t Put It In The Hands of Fate''. Todas las ganancias del primer single serán destinadas a Feeding America.

De las dos nuevas canciones, dijo de 'Where Is Our Love Song': “Es una canción en la que realmente comencé a trabajar cuando tenía 18 años, sin siquiera saber de qué iba a tratar la canción, pero tenía la melodía . Luego, este año vino toda la confusión y todo el odio y todo el este contra el oeste, la izquierda contra la derecha.

De la última pista, "Can’t Put It In The Hands Of Fate", Wonder agregó: "Estaba pensando en dónde estamos en el mundo. Y estaba pensando en cómo este es el momento más crucial. No solo los negros o las personas de color, sino también los jóvenes de todas partes dicen: "Esto no es aceptable". El cambio es ahora. No podemos ponerlo en manos del destino. Nadie tiene tiempo para esperar ".

El verano pasado, Wonder reveló durante su participación en el BST Festival de Londres que se tomaría un descanso de las presentaciones en vivo para someterse a un trasplante de riñón, que presuntamente ocurrió en septiembre.

Desde que la estrella fue firmada a los 11 años por Berry Gordy, ahora de 90 años, Wonder ha obtenido 74 nominaciones al Grammy, de las cuales ha ganado 25.

También ha colocado 28 canciones en el top 10 del ranking HOT 100 de Billboard, además de convertirse en una voz activa sobre los asuntos políticos en Estados Unidos.

En 1980, Stevie Wonder apoyó la campaña en 1980 para instaurar el cumpleaños de Martin Luther King Jr. como un día de fiesta en el país, y a principios de octubre habló sobre las tensiones raciales en Estados Unidos y las fallas del gobierno de Donald Trump.