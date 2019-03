Steven Wilson contra Greta Van Fleet: “Son unos Led Zeppelin de tercera”

Durante la entrevista, Steven Wilson dijo: “Ya conoces a esa terrible banda, Greta Van Fleet. Creo que son terribles, me parece una broma. Pero son un ejemplo, porque son bastante jóvenes, parecen una boy-band y tocan esa pobre imitación de Led Zeppelin de tercera. Pero son guapos y han contado con todo el apoyo de los medios, la máquina comercial está a su espalda, y han logrado alcanzar una audiencia masiva de la noche a la mañana tocando música de tercera. No creo ni por un minuto que nadie vaya a recordar quién son dentro de diez años. Puedo estar equivocado, tal vez me demuestren que lo estoy. Quizás, de repente, se conviertan en una buena banda y hagan un buen disco. Pero la cosa es que, en este momento, no lo son. Son la versión boy-band de Led Zeppelin”.

Hay que recordar que Greta Van Fleet fueron nominados a cuatro premios Grammy en la pasada ceremonia, de los que se llevaron el premio al mejor disco de rock por su EP ‘From The Fires’.