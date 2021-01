Steven Spielberg se sigue NEGANDO a trabajar con Tom Cruise de nuevo/Foto: Fotogramas

Steven Spielberg es uno de los más grandes directores en la historia del cine, sin mencionar el más exitoso comercialmente, siendo la leyenda barbuda la única persona que presume de una filmografía que ha ganado más de $10 mil millones en taquilla.

Mientras tanto, Tom Cruise ha sido una de las estrellas de Hollywood durante 35 años, por lo que era casi inevitable que cualquier colaboración entre los dos arrojara resultados espectaculares.

De hecho, Minority Report es una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI, mientras que War of the Worlds fue un gran éxito que reinventó la historia clásica de la era moderna, y sigue siendo la mayor fuente de ingresos de la carrera de Cruise que no forma parte de la franquicia Misión Imposible.

Después de haber resultado dos personas que complacieron al público de alta calidad en el espacio de solo tres años, parecía que se estaba trabajando en una asociación fructífera, pero no han trabajado juntos desde entonces.

El experto Daniel Richtman ahora afirma que eso se debe a que Spielberg no tiene interés en reunirse con el ícono de acción, a pesar de que, según los informes, Cruise está buscando preparar otra película para ellos.

Desafortunadamente, no entra en detalles, pero señala que "[el director] no quiere trabajar con Cruise".

Esta es la posible razón por la que Spielberg no quiere laboral con Cruise

Hubo informes circulando de que la firme creencia de Tom Cruise en la Cienciología creó tensión en el set de War of the Worlds, y su perfil público ciertamente se vio afectado después de su infame salto de sofá en Oprah, pero hace mucho tiempo que recuperó su estatus como uno de los atractivos más grandes y consistentes de la industria.

Steven y Tom tienen una de las películas más importantes de la ciencia ficción, sin embargo, el director ya no está interesado laboral con el actor, puesto que posiblemente ya no tienen una buena relación/Foto: Observer

Mientras que Spielberg continúa produciendo una mezcla confiable de dramas de prestigio y éxitos de taquilla de gran presupuesto.

Sin embargo, dado que nueve de los últimos doce proyectos del actor han involucrado a Christopher McQuarrie de alguna manera, parece que ha encontrado un nuevo mejor amigo de todos modos, incluso si ha caído en desgracia con Spielberg.

