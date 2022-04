Steven Spielberg revela cómo Harrison Ford se volvió crucial para hacer 'E.T.'

Steven Spielberg revela cómo Harrison Ford se volvió crucial para hacer 'ET'

Harrison Ford y Steven Spielberg han creado una gran dinámica a través de su trabajo conjunto en las películas de Indiana Jones. Sin embargo, Ford jugó un papel importante en la realización de otra película de Spielberg. Spielberg compartió recientemente el papel de Ford en la creación de E.T. y es una historia bastante interesante.

Harrison Ford y Steven Spielberg han trabajado juntos en varias películas de Indiana Jones

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Harrison Ford y Steven Spielberg colaboraron por primera vez en Raiders of the Lost Ark en 1981. Ford trabajó anteriormente con el amigo de Spielberg, George Lucas, en Star Wars y American Graffiti. Raiders fue un éxito instantáneo y dio lugar a cuatro películas más en la franquicia, incluyendo Temple of Doom, The Last Crusade y Kingdom of the Crystal Skull.

Ford terminó recientemente la producción de Indiana Jones 5. Sin embargo, James Mangold reemplazó a Spielberg como director. Fuera de la franquicia de Indiana Jones, Spielberg y Ford no han trabajado juntos en otra película. Aún así, Ford terminó ayudando a Spielberg a hacer una de sus mejores películas, E.T..

Harrison Ford ayudó a conseguir el guionista de 'E.T.'

En una entrevista en la proyección del 40 aniversario de E.T. en el TCM Classic Film Festival compartida por The Hollywood Reporter, Spielberg reveló el papel de Ford en 'E.T.'. El director de Tiburón estaba buscando un guionista y pensó en Melissa Mathison, quien escribió The Black Stallion, una película de la que Spielberg era un gran admirador.

“Prácticamente había resuelto la mayor parte de la historia y necesitaba un escritor que escribiera conmigo o, con suerte, que la escribiera en base a la historia”, dijo Spielberg.

Mathison inicialmente rechazó a Spielberg. Luego, el director habló con Ford, quien estaba saliendo con Mathison en ese momento, mientras los dos filmaban Raiders en Túnez. Ford estaba entusiasmado con las perspectivas de E.T. y su entusiasmo finalmente convenció a Mathison de escribir el guión.

'E.T.' de Steven Spielberg fue nominada a Mejor Guión Original

Spielberg y Mathison resultaron ser una hermosa colaboración ya que E.T. fue nominado a Mejor Guión Original en los Premios de la Academia. Spielberg recuerda con cariño su proceso creativo y dijo que los dos trabajaron juntos mientras filmaban Raiders.

“Pasábamos dos horas al día durante cinco días y ella se iba, escribía páginas y volvía”. Spielberg dijo. “Había tantos detalles para el personaje que Melissa trajo a mi mundo desde su mundo”.

Spielberg le da crédito a Mathison por crear varios momentos icónicos como la telequinesis de E.T. y la cita "E.T. phone home". Mathison murió en 2015, pero los dos colaboraron una vez más en The BFG, que salió en 2016.

