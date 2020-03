Steven Spielberg quiere más películas dirigidas por Vin Diesel ¡AHORA!

Steven Spielberg considera un verdadero “crimen contra el cine” que Vin Diesel no haya dirigido más películas en lo que lleva de carrera y quiere verlo más seguido en la silla del director.

Steven Spielberg apoya la carrera de director de Vin Diesel

El propio Vin Diesel reveló que en su última conversación con Steven Spielberg, el director de “Titanic” le reclamó que no ha dirigido suficientes películas y que desea ver más de su trabajo como cineasta.

“Lo vi (Steven Spielberg) recientemente y me dijo: ‘Cuando escribí el papel para ti en Rescatando al soldado Ryan, obviamente estaba empleando al actor, pero también estaba defendiendo en secreto al director que llevas dentro y tú no has dirigido lo suficiente’".

La anterior ha sido una de las pocas conversaciones entre Vin Diesel y Steven Spielberg desde las grabaciones de “Rescatando al soldado Ryan”, donde el experimentado cineasta considera un “crimen” la ausencia del actor como director de cine.

La última película dirigida por Vin Diesel fue “Anibal el conquistador en 2016”, desde lo cual no ha vuelto a la silla del director, pero ha protagonizado varias cintas en los últimos años.

Vin Diesel como director

La carrera de Vin Diesel como director de cine no ha sido tan fructífera como la de Steven Spielberg al haber dirigido menos películas que el cineasta de 73 años de edad.

La primera película dirigida y escrita por Vin Diesel fue “Multi- facial” en 1994, seguida de “Strays” en 1997 tras lo cual tuvo una larga pausa como director que finalizó en 2009 con “Los Bandoleros”.

“Rápidos y Furioso 3.5: Los Bandoleros” de 2009, estuvo protagonizada por MIchelle Rodriguez, Sung Kang, Tego Calderón, Don Omar y Mirtha Michelle.

Cuatro años después de dirigir su última película, Vin DIesel se prepara para el estreno de su más reciente cinta, “Bloodshot” y “Rápidos y Furiosos 9”, ambas programadas para el 2020.